Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 47. týždni 2021:Washington 22. novembra - Americký prezident Joe Biden renominoval na miesto šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, pre ktorého to bude druhé funkčné obdobie. Powell, ktorý prežil tvrdú kritiku zo strany bývalého prezidenta Donalda Trumpa, by mal dokončiť najrozsiahlejšiu zmenu menovej politiky Fedu od 70. rokov minulého storočia. Powellovou zástupkyňou bude Lael Brainardová, ktorá bola druhým top kandidátom na miesto šéfa Fedu.Washington 23. novembra - Spojené štáty uvalili v súvislosti s projektom plynovodu Severný prúd 2 nové sankcie. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že ministerstvo zaradilo na sankčný zoznam spoločnosť Transadria a jej plavidlo Marlin. Po najnovšom kroku ministerstva tak americká administratíva uplatňuje v súvislosti s plynovodom sankcie voči ôsmim osobám, pričom 17 ich plavidiel je identifikovaných ako "zablokovaný majetok".Washington 23. novembra - Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil, že nariadil uvoľniť 50 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy zo strategických zásob USA v rámci koordinovanej snahy s ďalšími krajinami o utlmenie prudko rastúcich cien palív. Uvoľnenie sa uskutočnilo súbežne s ďalšími krajinami s veľkou spotrebou energie vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey a Spojeného kráľovstva, uviedol Biely dom.Washington 24. novembra - Rast americkej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil menej, ako naznačil predbežný odhad. Prispeli k tomu o niečo vyššie osobné výdavky. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa tak v období júl - september zvýšil medziročne o 2,1 % namiesto o 2 %. Ukázali to v stredu spresnené údaje ministerstva obchodu.Berlín 25. novembra - Nemecká ekonomika rástla v 3. štvrťroku o niečo pomalšie, než sa predpokladalo. HDP za tri mesiace od júla do konca septembra na cenovo, sezónne a kalendárne upravenej báze medzikvartálne stúpol o 1,7 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Revidoval tak svoj pôvodný odhad, ktorý počítal s expanziou o 1,8 %.Praha 25. novembra - Česká národná banka (ČNB) na štvrtkovom rokovaní bankovej rady stanovila nové limity na poskytovanie hypoték. Tie budú platiť od apríla budúceho roka. Pomer výšky hypotéky a hodnoty nehnuteľnosti (LTV - Loan to Value) sa zníži na 80 %. Doteraz ČNB bankám odporúčala, aby tento pomer pri nových (a refinancovaných) hypotékach nepresahoval 90 %.Frankfurt nad Mohanom 26. novembra - Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne od začiatku budúceho roka zastaví ďalšie nákupy dlhopisov v rámci svojho programu podpory z obdobia pandémie. Stále však bude mať ďalšie nákupné programy v súbore nástrojov, uviedla šéfka banky Christine Lagardová. Program núdzových nákupov - Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) umožnil zraniteľným štátom, ako sú Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko, voľne si požičiavať na trhu a míňať počas pandémie nového koronavírusu bez toho, aby ich investori trestali.