Zľavy na akciových trhoch. Týždeň vo svete 

dnes 8:00

Panické poklesy – príležitosti na lacné nákupy

Vedci uviedli, že nový variant Covid-19, ktorý nesie „extrémne vysoký počet“ mutácií, môže viesť k ďalším vlnám ochorenia. Genetickým sekvenovaním sa potvrdilo len 10 prípadov v troch krajinách Afriky. Tento variant však vyvolal u niektorých výskumníkov vážne obavy, pretože množstvo mutácií môže pomôcť vírusu vyhnúť sa imunite. Variant B.1.1.529 má 32 mutácií v spike proteíne, čiže v časti vírusu, ktorú väčšina vakcín používa na naštartovanie imunitného systému proti Covidu. Mutácie v spike proteíne môžu ovplyvniť schopnosť vírusu infikovať bunky a šíriť sa, ale tiež sťažiť imunitným bunkám útok na patogén. Variant bol prvýkrát zaznamenaný v Botswane, kde sekvenovali tri prípady. Šesť ďalších potvrdili v Južnej Afrike a jeden v Hongkongu u cestovateľa vracajúceho sa z Južnej Afriky. Dr. Tom Peacock, virológ z Imperial College London, zverejnil podrobnosti o novom variante na webovej stránke zdieľajúcej genóm, pričom poznamenal, že „neuveriteľne vysoký počet hrotových mutácií naznačuje, že by to mohlo byť skutočne znepokojujúce“. Nie je ešte potvrdená miera nákazlivosti týmto variantom. Akciové trhy už reagujú panickým poklesom. Najviac si to odniesli, cestovné spoločnosti, letecké spoločnosti, naopak najmenej internetové firmy a spoločnosti pôsobiace v digitálnom priestore. Ak by sa preukázala nákazlivosť nového variantu, pokles akciových trhov môže ešte pokračovať. Otvárajú sa tak príležitosti na lacné nákupy.





Kryptomeny sa tešia čoraz väčšej obľube

Je pravdepodobné, že tento trend bude naďalej pokračovať. S tým, ako sa vytvárajú ETF na kryptomeny, sa investovanie do nich stáva čoraz štandardizovanejšie a dostupné aj bežným investorom. Výhodou je, že investor nemá potrebu vytvárať si peňaženku, presúvať kryptomeny či pripájať sa na kryptoburzu. Všetko vie za neho spraviť ETF – burzovo obchodovateľný fond, ktorý nakupuje spomínané kryptomeny a robí všetky úkony za vás. Cena fondu je takmer na 100 % korelovaná s cenou podkladového aktíva. Výhodou je, že po roku držby je takáto investícia oslobodená od dane, čo v prípade kryptomien nakúpených mimo ETF neplatí. Treba ale zdôrazniť, že v portfóliu by kryptomeny nemali tvoriť viac ako 5,%. Je to zaujímavá príležitosť, ale zároveň aj riziková investícia, a preto by mala tvoriť minoritnú časť portfólia.







Ceny v únii rastú

Nový týždeň prinesie dva dôležité ekonomické výsledky. Prvým sú dáta inflácie z európskej menovej únie, kde sa očakáva medziročný rast cien na úrovni 4,4 % vs. 4,1 % minulý mesiac. Druhým pozorne sledovaným výsledkom budú americké dáta z trhu práce, kde sa očakáva pokles nezamestnanosti na 4,5 % vs. 4,6 % minulý mesiac a prírastok viac ako 500 tisíc novo vytvorených pracovných miest. Sledovať sa bude aj rast platov, pretože ten môže vytvoriť nové inflačné tlaky.