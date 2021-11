Variant B.1.1529: Nová mutácia ohrozuje oživenie v eurozóne a spôsobila výrazný pokles na akciových trhoch 

Zdroj: TASR;CNBC;ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 18:04 -

Nová mutácia koronavírusu zistená v Juhoafrickej republike teraz znepokojuje vlády a investorov po celom svete. Viceprezident ECB Luis de Guindos poukázal na problémy spojené s novým variantom vírusu, so stúpajúcim počtom novo nakazených aj s problémami v dodávateľských reťazcoch. Predpovedal ale, že hospodárske dopady budú obmedzené. „Neistota zostáva vysoká, odráža najmä zdravotnícku situáciu, ktorá sa opäť stáva zdrojom značných obáv," uviedol člen Rady guvernérov ECB a guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco.



Európska komisia (EK) tento mesiac predpovedala, že hrubý domáci produkt (HDP) krajín používajúcich euro sa tento rok zvýši o päť percent. Na budúci rok počíta s rastom o 4,3 percenta. V minulom roku sa HDP eurozóny v dôsledku pandémie prepadol o 6,4 percenta.



„Máme tu rozdielový faktor, ktorým je očkovanie," vyhlásil de Guindos. „Preto si myslím, že vplyv na ekonomiku bude obmedzenejší. Som do určitej miery optimista," dodal. Upozornil tiež, že ekonomika preukázala schopnosť prispôsobiť sa dopadom pandémie. Hospodársky rast v eurozóne sa podľa neho tento rok bude pohybovať okolo piatich percent a jeho tempo bude silné aj v budúcom roku.



Nová verzia koronavírusu s označením B.1.1.529 sa rýchlo šíri v najľudnatejšej provincii Juhoafrickej republiky a podľa vedcov sú doterajšie poznatky o nej znepokojujúce. Nesie totiž mimoriadny počet mutácií, a mohla by tak byť agresívnejšia ako predchádzajúce varianty. V Európe potvrdilo prvý prípad Belgicko. Mnoho krajín, vrátane európskych, už reaguje zákazom letov zo zasiahnutej oblasti. Francúzsko a Taliansko patria medzi krajiny EÚ, ktoré už zareagovali uvalením dočasného zákazu cestovania do južnej Afriky. Slovensko zvažuje, že pre občanov, ktorí sa vracajú a budú sa vracať z krajín Afriky, a na Slovensko sa môžu dostať nepriamo z iných krajín vlakom, autom a podobne, by sa zaviedla určitá forma izolácie či karantény. „Cieľom je čo najrýchlejšie predísť tomu, aby sa k nám nový variant vírusu dostal. Všetky podrobnosti oznámime v najbližšom čase," povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Európska komisia v piatok uviedla, že všetkých 27 členských štátov by malo prijať takéto opatrenia. Juhoafrickí predstavitelia uviedli, že rozhodnutie zakázať lety je predčasné. Okrem Juhoafrickej republiky sú do nových obmedzení zahrnuté aj krajiny Namíbia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe a Botswana.

WHO nedávno varovala, že situácia v Európe je „veľmi vážna“. Stupňuje sa tiež tlak na to, aby sa viac Európanov dalo zaočkovať. Priemer zaočkovanosti v EÚ je 68 %, no toto číslo zakrýva rozdiely medzi členskými štátmi. Portugalsko a Španielsko majú mieru zaočkovanosti nad 80 %, ale napríklad Rakúsko a Nemecko majú zaočkovaných len asi 67 % svojej populácie.

Obavy z novej mutácie dnes viedli k výraznému poklesu na akciových trhoch. Aj tých európskych. Paneurópsky akciový index STOXX 600 odpisoval v piatok ráno okolo 3,5 percenta, neskôr časť strát zmazal. Okolo štvrtej hodiny vykazuje denný pokles o 2,7 percenta. Podobným vývojom prechádzajú v piatok aj hlavné indexy búrz v Londýne, Frankfurte aj Paríži. Strácajú predovšetkým akcie firiem, ktoré najviac poškodili aj predchádzajúce vlny pandémie. „Keď sa objaví takáto správa, najskôr strieľate a potom sa pýtate,“ konštatoval pre agentúru Reuters analytik Ray Attrill z National Australia Bank.

Zlacňuje ropa ale aj najväčšie kryptomeny bitcoin a éther. Severomorská ropa Brent vykazovala o 16.00 h jednodňový pokles o viac ako sedem percent a predávala sa za 76 dolárov. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) stráca 8,5 percenta a je najlacnejšia od druhej polovice septembra.

Investori uprednostňujú bezpečné prístavy ako je japonský jen, americký dolár, alebo dlhopisy. Cena zlata vzrástla v piatok o vyše 1 % a vrátila sa nad psychologicky dôležitú hranicu 1800 USD za trojskú uncu (31,1 g). Spotová cena zlata dosiahla do 13.04 h SEČ 1810,10 USD (1612,85 eura) za uncu. To znamená rast o 1,2 %.