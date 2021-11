Po referende o brexite vznikol nápad spýtať sa ľudí na smerovanie EÚ

dnes 13:31 -

Po rozhodnutí Veľkej Británie odísť z Európskej únie (EÚ) sa európski lídri rozhodli, že je potrebné opýtať sa ľudí na ďalšie smerovanie únie. Tak vznikol nápad na zorganizovanie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorá umožňuje všetkým Európanom zapojiť sa do diskusie. V rozhovore pre TASR TV to uviedol vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek.

"Myšlienka (zorganizovať CoFoE) vznikla pred niekoľkými rokmi. Bolo to v období po referende (o brexite) vo Veľkej Británii, kde občania, bohužiaľ, rozhodli o tom, že chcú odísť ako krajina z Európskej únie. Vtedy si európski lídri povedali, že zrejme niečo nie je v poriadku a zrejme Únia nesmeruje takým smerom, ako by možno chceli ľudia. Tak prišiel nápad spýtať sa ľudí, kam by mala Únia ďalej smerovať," vysvetlil Sermek prvotný impulz na zorganizovanie CoFoE.

Konferencia o budúcnosti Európy už od začiatku nemala byť jednorazovým podujatím, na ktorom sa politici stretnú za zatvorenými dverami a rozhodnú, ako bude Únia vyzerať v budúcnosti.

"Zrodil sa nápad, aby sme sa pýtali práve občanov, aby tie podnety išli zdola... (CoFoE) je dlhodobý proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Teraz sme niekde v polovičke. (Konferencia) by sa mala skončiť na jar budúceho roka, ale ani to nie je isté. Možno bude (CoFoE) trvať dlhšie, takže je to dlhodobý proces sebareflexie Európskej únie," zdôraznil šéf kancelárie EP na Slovensku.

CoFoE je na jednej strane sériou fyzických podujatí, kde sa ľudia stretávajú a diskutujú o budúcnosti EÚ. Existuje však aj možnosť zapojiť sa do tohto procesu cez internet, spresnil Sermek.

"Je tam možnosť zapojenia sa cez internetovú platformu, takže aj niekto doma od počítača môže pridať svoje návrhy, svoje nápady. (Občan) nemusí nikam cestovať, nemusí sa zúčastňovať na podujatiach, ale zároveň môže veľmi významne prispieť k diskusii," myslí si vedúci slovenskej kancelárie europarlamentu.

Samotný názov – Konferencia o budúcnosti Európy – je dosť široký pojem. Sermek v rozhovore vysvetlil, že ide o zámer. Sú síce stanovené niektoré konkrétne témy, ktoré trápia všetkých. Či je to životné prostredie, sociálne otázky, zamestnanosť, zdravotníctvo, vzdelávanie, demokratické hodnoty. Tento zoznam však nie je konečný. "To znamená, že je tam možnosť diskutovať o čomkoľvek, čo ľudí trápi, alebo čo by chceli (na Únii) zmeniť," povedal pre TASR TV vedúci kancelárie EP v SR.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.