Hyperinflácia: Keď víno zdražie o 15 % a kuracie mäso či syr o 10 % za jediný deň

Ceny sa už počas pandémie zvýšili, za posledných 18 mesiacov, keď sa balený tovar zmenšil a ceny stúpali, nebol ani jeden regál v obchodoch prázdny. V porovnaní so západným svetom sa Turci hrdili tým, že nemusia bojovať o toaletný papier či rúška. Ale dnes sa ukazujú dôsledky nedávnej zmeny v politike úrokových sadzieb a neortodoxná ekonomická stratégia, ktoré ovplyvňujú výmenný kurz. Turci nezarábajú svoje mzdy v cudzej mene a ich mena sa topí ako ľad počas horúceho letného dňa a ceny rastú každý týždeň.

Ibrahim Koksal je majiteľ malého obchodu v Yeniköy. Má malý obchod "bodegu", v ktorom predáva široký sortiment tovaru, od cigariet po batérie, ale aj rýchle občerstvenie. Majiteľom tohto malého obchodu je od roku 1993 a priznáva, že zvýšenie cien zasiahlo jeho, jeho domácnosť a firmu, ako aj jeho zákazníkov. „Nedokážem premietnuť 10 % nárast cien kuraciny a syra od rána, ktoré používam vo svojich sendvičoch. Pretože obchod nejde, odstrašilo by to aj mojich posledných zákazníkov. Musím vytvoriť nejaký obrat, ale strácam svoj zisk." Paradoxne, aj keď to pre neho znamená krach, Ibrahim podporuje Erdoganovu finančnú politiku. Na otázku, čo si myslí, že je dôvodom súčasnej ekonomickej situácie, Ibrahim odpovedá: „Naši susedia nám závidia. To je to, čo si myslím." Opakuje rétoriku prezidenta Erdogana o vedení vojny za nezávislosť. Bude si to vyžadovať čas a obetovanie. Ibrahim je pripravený to urobiť. Ibrahim neverí v predčasné voľby ani v schopnosť opozičných strán túto úlohu zvládnuť. Hovorí, že Erdogan pracuje pre krajinu proti všetkým – a stojí pri ňom.



V skutočnosti to nemá nič spoločné so žiarlivými susedmi Turecka. Erdoganovo systematické drancovanie jeho krajiny, ktoré sa podľa niektorých počíta v miliardách, spôsobilo, že krajina čelí úplnému finančnému, ekonomickému a menovému kolapsu spojenému s runom na banky. A teraz sa k tomu pridala aj hyperinflácia.









Ďalším respondentom v reportáži je 41-ročný Özgür, ktorý vlastní klenotníctvo na hlavnej ulici v Yeniköy. Jedna osoba za hodinu, Özgür je svedkom najslabšieho biznisu od čias pandémie. "Minulý mesiac som zarobil polovicu toho, čo zvyčajne zarobím. Cenový výkyv medzi včerajškom a dneškom je viac ako 10 %. To je neudržateľné. V mojom profesionálnom živote som nikdy nevidel niečo podobné ako za posledných 10 dní, ktorými sme prešli. Naši zákazníci nevedia, čo majú robiť. Čakajú, čo sa bude diať."



Özgür je o niečo racionálnejší ako jeho kolega, ktorý prevádzkuje bodegu. Hovorí o jasnej potrebe stability a nutnosti zastaviť tvrdohlavý postoj k úrokovým sadzbám. Myslí si, že riešením by boli voľby. "Myslím si, že v lete sa možno dočkáme volieb. Myslím si, že ak by vyhrala opozícia, môže dôjsť k určitému uvoľneniu napätia. Musíme sa však vrátiť k stabilite."



Je to sentiment, ktorý zdieľajú všetci v supermarketoch, obchodoch, lekárňach – rozhovory len potvrdzujú obavy z veľkej neznámej.



Mnohí pokojne vyjadrujú svoje obavy ako Özgür alebo Ibrahim, ale bežná žena z domácnosti nechce odpovedať na žiadne otázky. „Nevidíš, čo sa deje?" znie najčastejšia protiotázka. V skutočnosti je celkom jasné, čo sa deje. Blíži sa ekonomická smrť krajiny, pretože jej autoritársky vládca ju stiahne so sebou. Ako uzatvára Sky News, v priebehu niekoľkých týždňov „nákupné košíky utrpeli z dôvodu zvýšenia cien“. Ľudia majú pocit, že platia dvojnásobok a dostanú polovicu toho, čo kupovali predtým. „Chcú sa vrátiť k tomu, ako to bolo." Podľa Erdogana sa pozitívny vplyv prejaví už o niekoľko mesiacov, no čaká nás veľmi tuhá zima.