Ruský plynárenský koncern Gazprom plánuje v roku 2022 investície za 21 mld. eur

dnes 15:16 -

Ruský plynárenský koncern Gazprom plánuje v budúcom roku investovať v prepočte 21 miliárd eur. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s počiatočnými investičnými plánmi na tento rok. Aj tohtoročné investičné plány medzičasom upravil smerom nahor, a to približne o tretinu.

Spoločnosť vo štvrtok informovala, že v budúcom roku počíta s investíciami v celkovej hodnote 1,76 bilióna rubľov. Na porovnanie, počiatočný plán investícií na tento rok predstavoval 902 miliárd rubľov. Túto sumu však Gazprom v septembri zvýšil na takmer 1,19 bilióna rubľov, zatiaľ čo kapitálové výdavky zvýšil na 1 bilión z pôvodnej sumy 864 miliárd rubľov schválených v decembri minulého roka. Čo sa týka kapitálových výdavkov v budúcom roku, tie by mali predstavovať 1,4 bilióna rubľov.

Výrazný rast plánovaných investícií v budúcom roku súvisí s rozvojom nových ložísk plynu vrátane ložísk na polostrove Jamal. V nich sa podľa odhadov ruskej vlády nachádza viac než pätina svetových rezerv zemného plynu. Investície by okrem toho mali smerovať do plynovodu Sila Sibíri smerujúceho do Číny, ďalej do závodov na spracovanie plynu a do údržby plynovodnej siete.