Režim na Letisku Bratislava sa po prijatí nových opatrení nemení

včera 14:01 -

Režim na Letisku Bratislava sa po prijatí nových vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu nemení. Uviedla to Zuzana Drobová, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) v súvislosti s novými opatreniami, ktoré prijala vláda SR v stredu (24. 11.) pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

Letisko Bratislava podľa nej naďalej postupuje na základe opatrení pre oblasť civilného letectva, ktoré nariadil útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR a ktoré nateraz zostávajú pre BTS záväzné.

Spresnila, že Letisko Bratislava tak aj od štvrtka naďalej funguje v režime kontroly podmienok pred odletom na základe nariadení jednotlivých krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenia prevádzkujú. Plánované lety sa aktuálne naďalej realizujú podľa platného letového poriadku na zimu 2021/2022.

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci v súvislosti s pandémiou COVID-19 spĺňať pred vstupom do krajiny, má podľa hovorkyne každá letecká spoločnosť uvedené na svojich webových stránkach. Cestujúci majú tiež povinnosť vyplniť elektronický formulár PLF zverejnený na stránke ministerstva dopravy, ako aj povinnosť registrácie na webe korona.gov.sk/ehranica. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta si pred každým letom podľa Drobovej treba overiť na stránke ministerstva zahraničných vecí,

V prípade, že by niektorá z leteckých spoločností zrušila let z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom, cestujúcim podľa nej zasiela prostredníctvom e-mailu informácie o ďalšom postupe. Spravidla ponúkne možnosť vrátenia ceny za letenku alebo zmenu rezervácie letenky na iný dátum či do inej destinácie, respektíve vrátenie sumy za letenky prostredníctvom poukážky (vouchru), ktorú je možné využiť na kúpu ďalších letov v rámci siete liniek dopravcu v budúcnosti.

Letisko podľa nej preto radí cestujúcim, aby sledovali jednotlivé webové stránky leteckých spoločností. O prípadných zmenách bude BTS informovať aj na svojej webovej stránke.

Dodala, že pre cestujúcich naďalej platí povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom v priestoroch letiska aj na palube lietadla. BTS zároveň žiada cestujúcich o dôsledné dodržiavanie protipandemických opatrení, ako napríklad dezinfekciu rúk a bezpečný odstup.