Ako zmierniť inflačný tlak: Poľsko zníži niektoré dane a domácnostiam poskytne finančnú podporu

Zdroj: TASR;ČTK

včera 13:31 -

Inflácia v najväčšej postkomunistickej ekonomike v Európskej únii (EÚ) dosiahla v októbri 6,8 %, čo je najviac za vyše 20 rokov. To zaťažilo rozpočty domácností a spôsobilo bolesti hlavy vláde, ktorá je hrdá na to, že dokázala zvýšiť kúpnu silu obyčajných Poliakov pomocou štedrých sociálnych dávok a zvýšenia minimálnej mzdy.



"Poľská vláda koná, aby zmiernila, stlmila tento nárast inflácie," vyhlásil Morawiecki.



Aktuálna prognóza poľskej centrálnej banky počíta tento rok s priemernou ročnou mierou inflácie na rovni 4,9 %, pričom v roku 2022 vzrastie na 5,8 % a v nasledujúcom roku 2023 sa zníži na 3,6 %. Poľská mena zlotý v pondelok (22. 11.) klesla voči euru na najnižšiu úroveň za 12 rokov, čiastočne pre obavy z politického konfliktu Poľska s EÚ, uviedli analytici.



Morawiecki vo štvrtok oznámil, že daň z benzínu sa na päť mesiacov od 20. decembra zníži na minimum povolené v EÚ. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na plyn sa od januára do marca 2022 zníži na 8 % z 23 %. DPH na elektrinu v prvých troch mesiacoch 2022 klesne na 5 % z 23 %.



Navyše, domácnosti dostanú finančnú podporu vo forme platieb, ktoré budú závisieť od ich príjmu a ktoré sa budú realizovať v dvoch splátkach v roku 2022.

Poľská centrálna banka na začiatku novembra zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu na 1,25 percenta, čím sa tiež snaží reagovať na rastúcu infláciu. Je to najvýraznejšie zvýšenie základnej sadzby od roku 2000. Guvernér centrálnej banky Adam Glapiński nevylúčil, že úroky sa budú ďalej zvyšovať.



Vlády v celej Európe aj mimo nej čelia podobným inflačným tlakom v dôsledku vyšších globálnych cien energií a problémov v dodávateľských reťazcoch, ktoré odštartovali blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu.