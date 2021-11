Iracionálny experiment: Turci si už nedokážu zaplatiť nájom, ani kúpiť iPhony v oficiálnych obchodoch

Zdroj: The Epoch Times

V súčasnosti si spotrebitelia, ktorí chcú kúpiť produkty Apple vrátane telefónov iPhone či počítačov Mac z oficiálneho obchodu Apple v Turecku, môžu tieto produkty prezerať na webovej stránke, ale nedokážu ich pridať do svojho virtuálneho nákupného košíka. Kupovať takéto produkty ale naďalej môžu z populárnych stránok elektronického obchodu v krajine, ako sú Hepsiburada a Trendyol. Apple oficiálne neoznámil, že dočasne pozastavil predaj v krajine a nie je jasné, kedy si spotrebitelia budú môcť produkty spoločnosti opäť zakúpiť.



Blokovanie predaja prichádza po tom, čo sa turecká líra v utorok prepadla o 15 percent vo svojom druhom najhoršom dni v histórii. Predchádzali tomu vyhlásenia prezidenta Erdogana, ktorý vedie krajinu od roku 2003, že sa nenechá odradiť rastúcou infláciou pričom to označuje za „ekonomickú vojnu za nezávislosť“.







Mena tento rok klesla o 45 percent, vrátane takmer 26 percentného poklesu od začiatku minulého týždňa, najmä v reakcii na sériu znížení úrokových sadzieb centrálnej banky pod vedením guvernéra Sahapa Kavcioglua.



Erdogan vyvinul tlak na centrálnu banku, aby znížila úrokové sadzby, pričom pevne verí, že podporí export, investície a pracovné miesta v krajine. Kritici sa však obávajú, že to ešte viac naruší líru a spustí ďalšiu infláciu, ktorá v súčasnosti v krajine dosahuje takmer 20 percent.



Mnohí ekonómovia označili znižovanie sadzieb za neuvážené a vyzvali prezidenta, aby obrátil kurz, zatiaľ čo opoziční politici apelovali na predčasné voľby, ktoré sa majú konať v roku 2023.



Rastúce úrovne inflácie už mali drastický dopad na všetko od nákladov na základný tovar až po ceny prenájmu v Turecku, ktoré vyskočili do nových výšin. V niektorých regiónoch sa priemerné ceny nájmu vyšplhali až o 100 percent. Mnoho ľudí si takéto ceny bývania jednoducho nemôže dovoliť.



V dôsledku rastúcej inflácie a následného nárastu cien tovarov sa zhruba 85-miliónová populácia Turecka ocitla vo vážnej situácii. Kvôli znehodnoteniu meny si mnohí musia hľadať druhé zamestnanie, aby udržali seba a svoje rodiny nad vodou. „Takúto katastrofu sme ešte v histórii republiky nemali,“ povedal Kemal Kilicdaroglu, líder opozičnej Republikánskej ľudovej strany. „V tomto bode ste pre Tureckú republiku základným problémom národnej bezpečnosti," poukázal Kilicdaroglu na Erdogana.



Centrálna banka, ktorá od septembra znížila sadzby celkovo o 400 bodov, sa zatiaľ k prepadu líry nevyjadrila. Bývalý námestník guvernéra centrálnej banky Semih Tumen, ktorého prezident minulý mesiac odvolal pri ďalšej revízii vedenia na poslednú chvíľu, vyzval na okamžitý návrat k politike, ktorá chráni hodnotu líry. „Tento iracionálny experiment, ktorý nemá šancu na úspech, musíme okamžite opustiť a musíme sa vrátiť ku kvalitnej politike, ktorá chráni hodnotu tureckej líry a prosperitu tureckého ľudu,“ uviedol na Twitteri.



V pondelok Erdogan obhajoval svoju politiku a sľúbil, že sa jej bude držať, pričom tvrdí, že vysoké úrokové sadzby neznížia úroveň inflácie, čo je neortodoxný názor, ktorý opakuje už roky. „Odmietam politiku, ktorá obmedzí našu krajinu, oslabí ju, odsúdi našich ľudí na nezamestnanosť, hlad a chudobu," povedal po zasadnutí vlády.