Ceny ropy smerujú k 100 USD napriek snahám USA uvoľniť rezervy

“Nebude to fungovať jednoducho preto, že strategická ropná rezerva akejkoľvek krajiny tu nie je na to, aby sa pokúšala manipulovať s cenou,” povedal pre CNBC Stephen Schork, redaktor Schork Report. Strategické zásoby ropy sú len na kompenzáciu krátkodobých neočakávaných prerušení dodávok, vysvetlil. “Existuje značné množstvo stávok, že uvidíme 100 dolárov za barel ropy,” povedal Schork a dodal, že by sa to mohlo stať už v prvom štvrťroku budúceho roka, najmä ak na severnej pologuli zavládne studená zima.



Ceny ropy tento rok vyskočili o viac ako 50 %, pričom dopyt prevyšuje ponuku, keďže viac krajín sa dostáva z národných blokád a prísnych obmedzení zavedených od minulého roka v dôsledku pandémie. Obnovenie medzinárodného cestovania, keďže viac krajín opäť otvára hranice, tiež zvyšuje dopyt po leteckom palive. Globálny benchmark Brent v októbri prekonal psychologicky kľúčovú hranicu 80 USD za barel a ceny sa držali blízko tejto úrovne. V stredu popoludní sa v Ázii medzinárodný kontrakt obchodoval blízko 82,50 USD.







Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil, že USA uvoľnia 50 miliónov barelov zo svojich zásob v rámci globálneho úsilia krajín spotrebúvajúcich energiu upokojiť rýchly rast cien palív. Medzi ďalšie krajiny, ktoré prijali spoločný záväzok, patria Čína, India, Japonsko, Južná Kórea a Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo zatiaľ súhlasilo s uvoľnením približne 1,5 milióna barelov, zatiaľ čo India sa zaviazala k uvoľneniu 5 miliónov barelov. Konkrétne čísla zatiaľ Čína, Japonsko a Južná Kórea neoznámili. „Hovoríme o 50 miliónoch barelov pochádzajúcich zo Spojených štátov, prípadne ďalších 50 od partnerov. To je 100 miliónov barelov ropy – čo predstavuje celosvetový dopyt po rope na jeden deň,“ povedal Schork.



Vivek Dhar, analytik energetických komodít z Commonwealth Bank of Australia, bol vo svojich odhadoch konzervatívnejší. V stredajšej správe predpovedal, že počet barelov vypustených šiestimi krajinami, ktoré spotrebúvajú ropu, by mohol dosiahnuť „viac než 70 miliónov“, keďže uvoľňovanie zásob ropy z ostatných krajín môže byť „relatívne krotké“.



Svet spotreboval v tomto roku 97,53 milióna barelov ropy denne, čo je nárast z 92,42 milióna barelov denne v roku 2020, podľa amerického úradu pre energetické informácie. V roku 2022 sa má spotreba zvýšiť na 100,88 milióna barelov denne. „Je to jasný znak zúfalstva, že toto je jediný nástroj k dispozícii a nebude fungovať. Verím, že trh v tejto veci poukáže na blafovanie USA a pravdepodobne o mesiac uvidíme vyššie ceny, a nie nižšie,“ povedal Schork pre televíziu CNBC.



Za takýchto podmienok budú vyrovnávacie kroky na každej strane pravdepodobne viesť k zvýšenej volatilite, čo spôsobí výkyvy cien ropy a zvýši neistotu.

Podľa Schorka by USA mali zvážiť rokovania s americkými producentmi ohľadom navýšenia produkcie, aby sa vyrovnala nerovnováha ponuky.



Dhar z Commonwealth Bank uviedol, že utorkové oživenie cien ropy naznačuje, že „trhy boli zavalené koordinovaným uvoľňovaním strategických zásob ropy“.



Najnovší vývoj nastal po tom, čo sa OPEC a jeho spojenci ťažiaci ropu rozhodli nečerpať viac ropy napriek tomu, že sa ceny ropy šplhali na viacročné maximá a tlak USA pomohol ochladiť trh. V rámci svojho súčasného plánu ťažby bude skupina známa ako OPEC+ postupne zvyšovať produkciu ropy o 400 000 barelov denne každý mesiac. Na budúci mesiac je naplánované ďalšie stretnutie. “Zatiaľ sa neobjavili žiadne známky toho, že by OPEC+ prehodnocoval svoj plán,” uviedli analytici Eurasia Group v poznámke 22. novembra pred oznámením Bidena o uvoľnení ropy zo strategických rezerv. Rozsiahle uvoľnenie zásob zo strany spotrebiteľov ropy pred zasadnutím OPEC+ môže viesť k protiopatreniu zo strany skupiny. “Za takýchto podmienok budú vyrovnávacie kroky na každej strane pravdepodobne viesť k zvýšenej volatilite, čo spôsobí prudké ceny ropy a zvýši neistotu,” uviedli analytici Eurasia Group. “To by nezmiernilo tlak na spotrebiteľské ceny, ani by to výrobcom neposkytlo potrebnú stabilitu na zabezpečenie stabilných a spoľahlivých dodávok pre globálnu ekonomiku, ktorá stále zápasí s najhoršou pandémiou za posledné storočie,” dodali.