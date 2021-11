Dokáže ťažba bitcoinov zachrániť našu planétu?

Zdroj: BitcoinMagazine

V začiatkoch ťažby bitcoinov ste si vystačili doma s notebookom. Jednoducho ste nastavili procesy a nechali ho bežať. Hoci sa teplota v miestnosti môže trocha zvýšiť a účet za energiu môže trochu stúpnuť, v ranných časoch dokázal byť ťažiar ziskový. Súperil iba s inými hobby ťažiarmi alebo veľmi malými zariadeniami.



Ale tie časy sú už preč, keď si jeden človek mohol postaviť zariadenie vo svojom dome a konkurenčne ťažiť bitcoiny. Dnes, aby ste mohli ťažiť konkurencieschopne, musíte byť rýchly, veľký a výkonný. To znamená mať k dispozícii najmodernejší hardvér na najrýchlejšie spúšťanie algoritmov. Masívne dátové centrá s tisíckami súprav už zaplnili miesta konkurenčnej ťažby. Tí s najvýkonnejším hardvérom, najefektívnejším softvérom, najlepšie fungujúcimi prevádzkami a najlacnejšou elektrinou dokážu prevalcovať konkurenciu.



Táto vysoká koncentrácia výpočtovej techniky bude chrliť značné množstvo energie. Odhaduje sa, že ťažba bitcoinov produkuje takmer 195 TWh energie ročne, čo je porovnateľné so spotrebou energie v Thajsku. Takáto vysoká produkcia energie, ktorá je potrebná na to, aby ťažiari zostali konkurencieschopní, znamená, že ťažobné prevádzky musia mať pri svojej činnosti prioritu nízke náklady na energiu. Keďže ťažba kryptomien nie je viazaná na miesto, mnohé ťažobné prevádzky hľadajú regióny na vybudovanie dátových centier, ktoré ponúkajú lacné a ideálne obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti sú trvalo udržateľné zdroje energie, ako je vodná a veterná energia, nielen najčistejšie, ale aj nákladovo najefektívnejšie pre ťažiarenské operácie. Ťažobné prevádzky vyhľadávajú aj lokality, ktoré majú nadbytočnú energiu na rozdávanie.



Ale keď sa na jednej strane prijme obrovské množstvo energie, musí na druhej strane obrovské množstvo energie aj vyjsť. Je to jednoduchý zákon termodynamiky. Všetka tá spotrebovaná energia sa nedá zničiť, takže niekam musí ísť. Tento prebytok vychádza vo forme tepla, vedľajšieho produktu ťažobných operácií. Teplo produkované výpočtovou technikou je také veľké, že dátové centrá sa musia zaujímať nielen o hardvér, ale aj o chladiace systémy.

Teplo bolo doteraz len vedľajším produktom, ktorý bolo potrebné ochladiť a rozptýliť. Ale teraz sa bitcoinoví ťažiari pýtajú: čo ak by sa s tým prebytočným teplom dalo urobiť niečo užitočné? Ako je možné recyklovať alebo opätovne využiť teplo generované ťažobnými operáciami a poskytnúť tak udržateľný a čistý zdroj energie? Môžu dátové centrá vykurovať napríklad domy alebo skleníky alebo nahradiť zdroje tepla pre určité odvetvia? A čo v chladnejších klimatických podmienkach, kde je tepla nedostatok?







V severnom Švédsku existuje nové partnerstvo, ktoré hľadá odpovede práve na tieto otázky.



V snahe urobiť svoj región udržateľnejším, Boden Business Agency hľadá partnerstvo s energeticky náročnými odvetviami s cieľom vytvoriť synergie. Súčasťou partnerstva sú aj Výskumné ústavy Švédska (RISE) a Technická univerzita v Luleå, ale hlavne súkromný sektor, ktorý zastupuje Genesis Mining, ktorý ponúkla výpočtový výkon.

Severské krajiny už prilákali ťažobné operácie vďaka udržateľným a lacným dostupným zdrojom energie. Ale teraz je tu príležitosť pre ťažobné prevádzky vrátiť energiu vo forme poskytovania prebytočného tepla skleníkom na pestovanie potravín, vďaka čomu bude miestna ekonomika produktívnejšia a udržateľnejšia. Podľa Mattiasa Vesterlunda, vedúceho výskumníka v RISE, „1 MW dátové centrum by malo schopnosť posilniť miestnu sebestačnosť až o 8 % s produktmi, ktoré sú konkurencieschopné na trhu.“



Genesis Mining poskytuje vzduchom chladený kontajner dátového centra s výkonom 600 kW, ktorý bude zásobovať teplom skleník s rozlohou 300 metrov štvorcových prostredníctvom špeciálne vybudovaného systému vzduchového potrubia. Teplo by v skleníku udržalo 25 °C po celý rok, v oblasti, kde teploty môžu klesnúť až na -30 °C. Projekt sa zameriava na pestovanie ovocia a zeleniny, ale teplo dátového centra možno využiť aj na chov rýb, hmyzu a rias, ako aj na poskytovanie tepla na sušenie ovocia a zeleniny.



To by poskytlo miestnej farmárskej ekonomike šancu zvýšiť produkciu potravín. Nielenže by to zvýšilo udržateľnosť miestnych výrobcov, ale znížilo by to závislosť od dovozu, a to všetko pri plnení regionálnych cieľov energetickej účinnosti.



Projekt má aj sociálny rozmer, ktorý spája miestnych farmárov, samosprávy, vedcov a IT priemysel. Ťažobné prevádzky riešia miestne problémy udržateľnej škálovateľnosti výroby potravín a miestne farmy poskytujú ťažobným prevádzkam spôsoby, ako recyklovať svoj odpad a kompenzovať svoju uhlíkovú stopu.





Tieto partnerstvá budú tiež podporovať víziu decentralizácie, ktorú si ťažba kryptomien tak cení. Ponúka udržateľnú zelenú energiu vo forme tepla dátového centra a ponúka príklad použitia pre decentralizáciu výroby energie. A tým, že sa objavuje viac takýchto projektov, núti to ťažobné prevádzky prehodnotiť svoju úlohu, pretože už majú pripravené spôsoby poskytovania trvalo udržateľnej energie komunitám vôkol nich.



Prepojený skleník sa zatiaľ môže zdať ako iniciatíva malého rozsahu, ale vytvára základ pre rozsiahlejšie. Mohli by operácie ťažby bitcoinov niekedy pomôcť vykurovať celé obce, podporovať potravinársky priemysel alebo dokonca energeticky pokryť celé mestá? Príležitosti vyzerajú životaschopne. Preto nevyčítajte bitcoinu, že pri jeho ťažbe sa spotrebuje príliš veľa energie. Podporte to, pretože to môže byť cesta k udržateľnejšej budúcnosti.