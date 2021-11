Ceny ropy v pondelok vzrástli

dnes 20:16 -

Ceny ropy na začiatku týždňa vzrástli. Podporili ich špekulácie, že aliancia producentov OPEC+ môže spomaliť zvyšovanie ťažby, ak USA spoločne s ďalšími spotrebiteľskými štátmi uvoľnia ropu zo svojich rezerv.

Januárový kontrakt na americkú ropu WTI sa v pondelok o 19.26 h SEČ predával s plusom 57 centov alebo 0,75 % po 76,51 USD (67,84 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s kontraktom dodávky v januári sa o 19.33 h SEČ predávala so ziskom 82 centov alebo 1,04 % po 79,71 USD za barel.

Na trhu sa objavili správy, že aliancia OPEC+ upraví svoje plány týkajúce sa postupného zvyšovania ťažby, ak veľké spotrebiteľské krajiny koordinovane uvoľnia ropu zo svojich strategických zásob, aby znížili jej ceny. Ministri aliancie sa stretnú na budúci týždeň a budú rokovať o ťažobnej politike.

Americký prezident Joe Biden by mal oznámiť uvoľnenie ropy zo strategických rezerv v koordinácii s ďalšími krajinami už v utorok (23. 11.), uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Uvoľnenie ropy z rezerv spoločne s ďalšími štátmi, ako sú India, Japonsko a Južná Kórea, by znamenalo bezprecedentnú snahu veľkých spotrebiteľov o zastavenie prudkého rastu cien energií.