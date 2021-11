I. Matovič chce zaviesť rekreačný a gastro bonus 300 eur pre ľudí nad 60 rokov

dnes 19:16 -

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) navrhuje zaviesť rekreačný a gastro bonus v hodnote 300 eur. Mal by byť pre každého občana nad 60 rokov a má pomôcť zrýchliť zaočkovanosť a odvďačiť sa tým, ktorí sa už zaočkovali. Jeho cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu. Uplatniteľný má byť počas roka 2022. Priblížil to v pondelok na tlačovej konferencii minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý ide s týmto návrhom na koaličnú radu.

Bonus má byť určený občanom, ktorí sa od 1. júla do 12. decembra tohto roka zaočkovali alebo sa zaočkujú. Keď niekto nebol zaočkovaný alebo bol do začiatku júla len druhou dávkou, mal by mať aj tretiu dávku. "Potrebujeme pri týchto ľuďoch, ktorí nám najviac zomierajú a ktorí najviac zapĺňajú nemocnice, aby sa čím skôr zaočkovali treťou dávkou," skonštatoval minister.

Matovič chce toto opatrenie financovať z toho, čo štát ušetrí na poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto ľuďom v nemocniciach. Je prenositeľný aj na inú osobu, ktorá musí byť počas čerpania služby plne zaočkovaná. V prípade ľudí nad 60 rokov plné zaočkovanie predpokladá tri dávky.

"Chceme ten rekreačný a gastro bonus rozdeliť medzi ľudí, aby ho mohli čiastočne čerpať v reštauráciách, čiastočne, aby ho mohli čerpať na podporu domáceho cestovného ruchu, čiže v zariadeniach domáceho cestovného ruchu," priblížil Matovič.