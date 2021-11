Aby ste nemuseli svoj nákup neskôr ľutovať: Päť spôsobov, ako sa vyhnúť budúcim výčitkám 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:53 -

„Úzkosť v pandémii pravdepodobne pramení z obmedzených sociálnych interakcií ľudí, napätia medzi rodinami, ktoré sú spolu uzavreté, a strachu z choroby,“ hovorí psychiatrička Marcella Rietschel z Centrálneho inštitútu pre duševné zdravie v Mannheime v Nemecku. Štúdie a prieskumy, ktoré sa doteraz uskutočnili počas pandémie, neustále ukazujú, že sú to mladí ľudia, a nie starší, ktorí sú najviac zraniteľní voči zvýšenému psychickému utrpeniu, možno preto, že ich potreba sociálnych interakcií je silnejšia. S úzkosťou ide ruka v ruke materializmus. Vedci zistili, že materializmus rastie od stredného detstva do ranej adolescencie. Psychologické aspekty peňazí, postoje, materiálne hodnoty a míňanie, sú spojené do integrovaného modelu vzorcov spotreby. Nedostatok peňazí v kombinácii s vysokým materializmom predpovedá hľadanie hodnoty. Naopak dostatok financií v kombinácii s vysokým materializmom predpovedá okázalé míňanie, úzkosť spojená s peniazmi v kombinácii s nízkym materializmom predpovedá cenovú averziu a neochotu míňať a dostatok peňazí v kombinácii s nízkym materializmom predpovedá míňanie skôr na zážitky ako veci.

Počas pandémie sa mnohí obrátili na on-line nakupovanie, či už z vlastného rozhodnutia alebo z nutnosti. To môže viesť aj k vyššej úrovni neskoršej ľútosti, keďže spotrebitelia nie sú schopní fyzicky interagovať s položkami, ktoré kupujú. Keď balík dorazí k dverám, nemusí to byť presne to, čo chceli alebo očakávali, takže sa budú cítiť sklamaní.







Postupne sa vraciame k „normálnemu“ životu, úroveň úzkosti klesá a ľudia už nepovažujú veci, ktoré si kúpili, za žiadúce alebo užitočné. Naše životné priority sa menia a s nimi aj naše materiálne potreby. Nakupujúci posudzujú nákupy na základe schopnosti položky uspokojiť ich potreby. Keď položky už nie sú žiadúce a chcú si kúpiť niečo nové (čo si možno nebudú môcť dovoliť), „výčitky kupujúceho“ sa sústredia na drahší tovar, ktorý si kúpili predtým.



Ako sa vyhnúť výčitkám svedomia, keď minulosť zmeniť nedokážeme? Môžeme sa pokúsiť o lepšie spotrebiteľské rozhodnutia v budúcnosti. Existuje niekoľko vecí, ktorými sa zníži pravdepodobnosť, že si budete želať, aby ste nikdy konkrétny nákup neuskutočnili.



Zážitok, nie tovar

Zatiaľ čo nákup nového oblečenia alebo hračiek môže byť z krátkodobého hľadiska uspokojivý, platba za zážitok, napríklad dovolenka alebo let balónom, povedie s menšou pravdepodobnosťou k výčitkám kupujúceho. Je to preto, že tovar možno neustále priamo porovnávať s iným tovarom, ktorý vlastníte a ktorý môže byť nejakým spôsobom lacnejší. Zážitok alebo aktivita je pre vás jedinečná a ťažšie sa porovnáva. Vedci zistili, že rozhodnutia ľudí o nákupe tovaru s väčšou pravdepodobnosťou vyvolajú výčitky a ich nákupy zážitkov skôr povedú k výčitkám z nečinnosti (premeškaných príležitostí).

Keď máte pochybnosti, nekupujte

Ak váhate pri nákupe niečoho, je lepšie odolať. Štúdie ukazujú, že ľudia menej ľutujú, ak si niečo nekúpia, ako keby si to kúpili. V situáciách, keď rozhodnutie o kúpe nemožno zvrátiť, sa odloženie nákupu (nečinnosť) považuje za stratu a je spojené s väčšou krátkodobou ľútosťou ako nákup, čím sa ruší zaujatosť opomenutia. Pokiaľ ide o dlhodobú ľútosť, ľútosť z nečinnosti (odloženia nákupu) časom znižuje. Vedci zároveň tvrdia, že ľútosť nad nákupom, by sa mala časom zvyšovať, ale len vtedy, keď je dlhodobá užitočnosť nízka.







Obohaťte svoj život

Míňajte svoje peniaze na veci, ktoré súvisia s osobným rozvojom. Keď sú nákupy spojené s aspektmi, akými sú komunita, zdravotná starostlivosť, umenie, zábava a vzdelávanie, ľudia sa cítia spokojnejší s tým, čo si kúpili.



Držte sa ďalej od výpredajov

Impulzívny nákup často vedie k ľútosti. Pre obchodníkov predstavujú impulzívni kupujúci vysnívaného zákazníka. Stimulátory pri nakupovaní i nich vyvolávajú náhlu túžbu, kupujúcich sa snažia okamžite získať tovar. Áno, pre niekoho môže byť veľmi náročné zastaviť sa, keď má nutkanie míňať, ale existujú preventívne opatrenia. Napríklad držať sa ďalej od rôznych akcií, či v kamennje predajni, alebo on-line, vynechať všetky tie Black Friday a Cyber Monday. Pred nákupom si stanovte, koľko si môžete dovoliť minúť a na čo to chcete minúť. Je dobré mať v rukách zoznam a držať sa ho.



V prvom rade myslite na druhých

Namiesto toho, aby ste sa sústredili na seba a svoje túžby, premýšľajte o kúpe vecí pre iných. Rozdávanie darčekov môže byť zadosťučinením pre darcu aj pre prijímajúceho. A keďže sa blížia Vianoce, ľudia pravdepodobne minú na darčeky a jedlo viac, ako plánujú. Je vhodný čas zamyslieť sa nad tým, čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli možným výčitkám svedomia po nákupe často aj nepotrebných vecí.