I. Matovič: SZČO by mali platiť o štvrtinu nižší odvod ako zamestnanci

dnes 17:01 -

Účtujúce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdajom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %. Tieto návrhy v rámci daňovo-odvodovej reformy predstavil v pondelok minister financií Igor Matovič (OĽANO).