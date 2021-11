M.Krajniak: Nejaké peniaze zo zneužitej pomoci sa už podarilo zachrániť

dnes 13:01 -

Časť peňazí, ktoré štát neoprávnene vyplatil niekoľkých schránkovým firmám na pandemickej prvej pomoci, sa už podarilo zachrániť. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Diskutoval s nezaradeným poslancom a predsedom mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim. Ten kritizuje, že nebola vyvodená osobná zodpovednosť.

Pellegrini vyzdvihol, že štátna pomoc je pomalá, slabá a komplikovaná a pripomenul aj nedávne zistenia o neoprávnene vyplatených 24 miliónoch eur. Pýta sa, či už niekto odstavil účty firiem, ktoré takto neoprávnene čerpali pomoc, alebo či sa to skončilo len prepustením štyroch zamestnancov pezinského úradu práce.

"Podľa mojich informácií boli odstavené účty," povedal minister Krajniak s tým, že nešlo o krádež 24 miliónov eur, rezort má k dispozícii iné číslo, ktoré však pre vyšetrovanie nemôže konkretizovať. Prezradil však, že je to v rádoch miliónov. Na otázku, či je reálne zachrániť tieto peniaze, minister povedal, že nejaké sa už zachránili. "Ale neviem vám povedať, v akom to je štádiu. Vyšetrujú to orgány činné v trestnom konaní," uzavrel minister s tým, že treba počkať na ukončenie vyšetrovania.

Na margo toho ešte podotkol, že pandemická pomoc sa zneužíva aj v iných krajinách. Napríklad vo Veľkej Británii je podozrenie na krádež zhruba deviatich miliárd eur a v Nemecku bolo takýchto prípadov 15.000 len za február tohto roka. "Tým sa nevyhováram," poznamenal.

V diskusii sa vrátili aj k zníženiu dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor. Pellegrini pripomenul, že po tom Hlas-SD volá už dlhodobo a aj predkladá návrhy v parlamente, Krajniak si však myslí, že gastrosegmentu by viac pomohlo poctivejšie priznávanie tržieb, vďaka čomu by mohol dostať zo štátnej pomoci viac. "Gastrosektor dostal oveľa viac, než je jeho ekonomický výsledok za posledných desať rokov. Ale ja chápem, že má ťažkú pozíciu," poznamenal minister. Pripomenul, že pre gastrosektor vyčlenil štát 250 miliónov eur na pandemickú pomoc, vyčerpalo sa však iba 150 miliónov eur. "Pretože, žiaľ, povedzme si to otvorene, nejaká časť ľudí, ktorí podnikajú v gastrosektore neevidovala všetky tržby, neevidovala všetkých zamestnancov, dávala im minimálnu mzdu," poznamenal Krajniak.

Minister a poslanec spolu diskutovali aj na tému daňovo-odvodovej reformy z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Kým Krajniak oceňuje zvýšenú podporu rodín s deťmi, podľa Pellegriniho ide o cirkus. Opozičný poslanec však pripúšťa, že podporí akékoľvek zlepšenie pre rodiny.