Krajniak by uprednostnil okamžitý lockdown, povinné očkovanie nepodporí

dnes 12:31 -

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) by uprednostnil pred postupným sprísňovaním opatrení radšej trojtýždňový lockdown pre všetkých. Nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí, že o tvrdom lockdowne možno uvažovať len vtedy, ak dokáže vláda zasiahnutým prevádzkam okamžite poskytnúť pomoc. Obaja politici sú proti povinnému očkovaniu. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Vybrali sme si sprísňovanie opatrení a bude aj lockdown,“ skonštatoval Krajniak. Preferoval by skoršie prijatie tvrdších opatrení, aby mohli trvať kratšie. Nevidí zmysel robiť lockdown iba pre nezaočkovaných. Podstatné je podľa neho podchytiť mobilitu.

"O tvrdom lockdowne môžete rozmýšľať len vtedy, ak by vláda dokázala okamžite povedať všetkým postihnutým prevádzkam, nebojte sa, máme pre vás pripravenú štedrú ekonomickú pomoc," komentoval Pellegrini. Od vlády žiada, aby ľuďom vysvetľovala dôvody opatrení a najmä ich logiku. Na margo nových opatrení povedal, že od pondelka (22. 11.) platí "mačkopes". Ako poznamenal, neočkovaný nemôže ísť do elektra, ale môže ísť bez testu do práce.

Povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by Krajniak nepodporil. Cestou je podľa neho osobný kontakt a trpezlivé presviedčanie ohrozených skupín. Pellegrini zopakoval, že zavedenie povinného očkovania by mohlo spôsobiť obrovské napätie, ba až nepokoje v uliciach.

Krajniak tiež uviedol, že prípadné pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej k okrúhlemu stolu o možných zmenách Ústavy SR tak, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie parlamentom, by zástupcovia Sme rodina prijali. Na zvolanie rokovania vyzval hlavu štátu Pellegriniho Hlas-SD.