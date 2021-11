dnes 15:46 -

Japonsko uvažuje o uvoľnení ropy zo svojich rezerv. Týmto spôsobom chce reagovať na nárast jej cien, uviedla tlačová agentúra Kjódó.

Ak by sa to stalo, bolo by to prvýkrát, čo Tokio uvoľní ropy zo svojich rezerv, aby znížilo jej ceny. Japonsko doteraz siahalo na rezervy napríklad v prípade prírodných katastrof alebo zvýšenia geopolitických rizík.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena, ktorá čelí poklesu popularity a vysokým cenám benzínu, tlačí na veľké ekonomiky, aby uvažovali o uvoľnení ropy zo strategických rezerv, aby znížili vysoké ceny energií.

"Pokračujeme v úvahách, čo môžeme urobiť za predpokladu, že budeme koordinovať opatrenia s USA a ďalšími krajinami," citovala agentúra Kjódó japonského premiéra Fumia Kišidu.

Generálny tajomník vlády Hirokazu Matsuno uviedol, že Tokio pozorne sleduje vplyv zdraženia cien ropy na japonskú ekonomiku. "Zatiaľ čo urgujeme producentské krajiny, aby zvýšili ťažbu ropy, budeme sa snažiť koordináciou s veľkými spotrebiteľskými krajinami a medzinárodnými organizáciami stabilizovať energetické trhy," uviedol Matsuno.

Japonsko získava veľkú časť svojej ropy z Blízkeho východu. Aktuálny prudký nárast cien ropy a oslabenie jenu zdražuje import. Kišidova vláda v piatok predstavila rekordný stimulačný balík v objeme 490 miliárd USD (434,74 miliardy eur), ktorý zahŕňa opatrenia na zmiernenie následkov vysokých cien ropy.