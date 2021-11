Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 46. týždni 2021:Brusel 16. novembra - Európska komisia (EK) v utorok privítala politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022, ktorú v pondelok večer dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur. Vyjednávači rokovali o rozpočte, ktorý navrhla EK a ktorý je druhým ročným rozpočtom v rámci finančného obdobia 2021 – 2027.Luxemburg 16. novembra - Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku mierne zrýchlenie tempa rastu. Uviedol to v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil spresnený odhad. V ňom potvrdil predbežné údaje z konca októbra. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 2,2 % po 2,1-percentnom raste v 2. kvartáli. V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa HDP eurozóny zvýšil o 3,7 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku dosiahol rast ekonomiky 14,2 %.Berlín 16. novembra - Nemecký úrad pre siete informoval, že pozastavil proces certifikácie projektu plynovodu Severný prúd 2. Ako dôvod uviedol, že štruktúra spoločnosti prevádzkujúcej plynovod nie je zatiaľ v súlade s nemeckým právom. Rozhodnutie výrazne zredukovalo šance, že Severný prúd 2 začne do Európy v najbližšom období dodávať väčší objem plynu a spôsobilo opätovný výrazný rast cien tejto komodity.Brusel 18. novembra - Predaj nových osobných áut v Európskej únii pokračoval v októbri v poklese, pričom tempo sa výrazne zrýchlilo. Zatiaľ čo v septembri klesol počet predaných áut približne o necelú štvrtinu, v októbri to bolo takmer o tretinu. Uviedlo vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) s tým, že situáciu na automobilovom trhu naďalej komplikuje globálny nedostatok polovodičov. Washington 18. novembra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, takmer stagnoval a bol o niečo vyšší, než sa očakávalo. Dostal sa však na nové pandemické minimum, čo signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA. Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 13. novembra na sezónne upravenej báze dosiahol 268.000 po revidovaných 269.000 (pôvodne 267.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce.Brusel 18. novembra - Európska únia (EÚ) na budúci rok začne obnovovať pravidlá štátnej pomoci, ktorých platnosť pozastavila počas koronakrízy. Európska ekonomika sa totiž zotavuje zo šoku spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19. Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová uviedla, že fungovanie pravidiel obmedzujúcich štátnu finančnú pomoc firmám, ktoré sa ocitli v problémoch, sa vráti do normálu do 30. júna 2022, teda o 6 mesiacov neskôr, než sa pôvodne plánovalo.