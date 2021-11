Najnečestnejší výdavkový návrh v americkej histórii: Snemovňa reprezentantov schválila Bidenov investičný balík, bude stačiť 1,75 bilióna dolárov?

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:30 -

Podľa amerických médií ide o prelomový úspech pre Bidena, ktorý z plánov na obnovu americkej ekonomiky zasiahnutej pandémiou urobil svoj hlavný predvolebný sľub. Návrh však ešte musí schváliť Senát, kde zrejme prekoná množstvo zmien kvôli postoju niektorých umiernených demokratických senátorov. Demokrati majú v hornej komore najtesnejšiu možnú väčšinu, takže tam potrebujú hlas každého zo svojich spolustraníkov. Republikáni s návrhom od začiatku nesúhlasia a jednotne ho nepodporujú.



Investičný balík v hodnote 1,85 bilióna dolárov je jednou z najväčších verejných investícií v USA za posledné desaťročie a významne zasahuje do celého radu programov federálnej vlády. Investície budú smerovať do verejnej zdravotnej starostlivosti, vzdelania, na podporu bývania, rodinnej politiky či na boj s klimatickými zmenami a financovanie prechodu na bezemisnú ekonomiku. Mimoriadne výdavky chce vláda pokryť stanovením minimálnej dane pre podniky a zvýšením odvodov pre najbohatších Američanov.



Americký prezident Joe Biden a jeho demokrati skrývajú skutočné náklady na svoje sociálne programy. Budú na ne potrebovať najmenej 4,6 bilióna dolárov, inými slovami o dva až tri bilióny dolárov viac, respektíve skoro trojnásobok toho, čo teraz tvrdia, napísala vo svojom komentári redakčná rada ekonomického denníka The Wall Street Journal (WSJ).



"Rozpočtový výbor Kongresu (CBO) vo štvrtok zverejnil svoj 'oficiálny' odhad nákladov, s ktorými pre svoj plán daní a výdavkov na sociálne programy počíta Snemovňa reprezentantov. Tomu ale neverte," píše denník v komentári s podtitulom "Program vedľa programu - tu ukazujeme , ako demokrati maskujú skutočné náklady na svoj sociálny debakel." Demokrati tvrdia, že na presadenie svojho plánu potrebujú 1,75 bilióna USD.



Demokrati v Snemovni reprezentantov chcú Bidenov plán výdavkov prevažne na sociálne a ekologické programy schváliť aj napriek tomu, že podľa zistení CBO takýto zámer ešte prehĺbi už aj tak vysoký rozpočtový deficit. "Už toho mám dosť. Amerika už toho má dosť," neskrýval vo štvrtok rozčarovanie vodcu republikánskej menšiny v Snemovni Kevin McCarthy.







CBO vypočítal, že pokiaľ Bidenovi demokrati svoj zámer výdavkov presadia v súčasnej podobe, potom to rozpočtový deficit Spojených štátov v nasledujúcich desiatich rokoch zvýši o 367 miliárd dolárov. Pripúšťa ale, že nejaké príjmy by ešte mohol zaistiť lepší výber daní.



Pri presadení zmien vo výbere daní by federálna pokladňa mohla do roku 2031 podľa CBO v čistom výsledku získať na príjmoch o 127 miliárd dolárov viac. Naopak Biely dom odhaduje, že zmeny zaistia dodatočné príjmy 400 miliárd dolárov a že celý plán v konečnom dôsledku v nasledujúcich desiatich rokoch zníži deficity o 121 miliárd USD. "Škriatkovia v CBO neklamú, keď deficit na nasledujúcich desať rokov odhadujú na 367 miliárd dolárov. Oni majú uložené presadiť návrh podľa pravidiel, ktoré demokrati zmanipulovali za pomoci mnohých trikov, ktoré maskujú skutočné náklady o bilióny dolárov," píše v komentári WSJ.



Demokrati z návrhu podľa komentátorov postupne vyraďujú tie najväčšie programy, za ktoré platia zvyšovaním daní v nasledujúcich desiatich rokoch. Pritom zavádzajú programy nové a náklady na ne presúvajú na jednotlivé štáty. Rozpočtový model, ktorý vypracovala uznávaná Whartonova ekonomická škola pri Pensylvánskej univerzite, odhaduje, že plán Bidenových demokratov bude v nasledujúcich desiatich rokoch stáť takmer 4,6 bilióna dolárov, pokiaľ sa prechodné opatrenia zmenia na trvalé. A väčšina z nich sa na trvalé zmení.



K ešte horšiemu výsledku došiel Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet (CRFB), ktorý náklady spočítal dokonca na 4,9 bilióna dolárov. Aj ten vychádza z predpokladu, že dočasné daňové úľavy a ďalšie programy sa do roku 2031 zmenia na trvalé. To by v najbližších piatich rokoch zvýšilo deficity bez dodatočných daňových kompenzácií o 1,5 bilióna dolárov.



Suma sumárum, návrh Snemovne reprezentantov bude o dva až tri bilióny dolárov drahší, než odhaduje CBO, pretože demokrati kamuflujú náklady, píše WSJ. Whartonova škola odhaduje, že chystané zvyšovanie daní spolu s ďalšími príjmami zaistí zhruba 1,8 bilióna dolárov, čo ale neberie do úvahy, ako vyššie dane zmenia motiváciu k práci ak investíciám.



Rozpočtový výbor Kongresu tento rok v lete načrtol, že ročné deficity do roku 2030 už budú v priemere presahovať jeden bilión dolárov. Dlh Spojených štátov tým vzrastie o 12,8 bilióna dolárov, a to ešte pred započítaním výdavkov na infraštruktúru a pred týmito ďalšími výdavkami, s ktorými teraz počíta Snemovňa reprezentantov. Na infraštruktúru už Bidenovci schválili tento mesiac výdavky za bilión dolárov.



"Keď sa začne so všetkými tými výdavkami a keď zdaníme všetkých bohatých, dopadne na strednú triedu obrovská daňová záťaž. Toto je ten najviac nečestný výdavkový návrh v americkej histórii," uzatvára svoj komentár redakčná rada prestížneho amerického denníka.



Dnešné hlasovanie podľa médií prinesie Bidenovi dočasné víťazstvo a zrejme aj úľavu, pretože sa teraz nachádza zrejme v najťažších chvíľach svojho prezidentstva. V prieskumoch mu trvalo klesá podpora verejnosti najmä kvôli obavám voličov z inflácie a stále neutíchajúcej pandémii. Demokrati sa pritom snažia čo najrýchlejšie presadiť svoje politické priority, pretože im v kongresových voľbách plánovaných na budúci november hrozí strata kontroly zákonodarného zboru.