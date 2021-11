Testovanie vo väčších firmách dvakrát týždenne nie je reálne

dnes 14:31 -

Testovať zamestnancov vo firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou dvakrát týždenne nie je reálne vzhľadom na mieru zaočkovanosti na Slovensku. Upozorňuje na to zamestnávateľské združenie Klub 500.

Združenie kritizuje, že odborníci tvoriaci opatrenia nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi. Takisto kritizujú, že sa opatrenia opäť prijímajú na poslednú chvíľu a ešte stále nie je k dispozícii uznesenie hlavného hygienika k povinnosti firiem kontrolovať COVID passy zamestnancov a tých neočkovaných dvakrát týždenne testovať.

Zároveň vidia problém vo vykonávaní tejto povinnosti pri firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou, a to najmä vzhľadom na to, že zaočkovanosť je okolo 50 %. "Klub 500 navrhuje, aby sa podobne ako to bolo v druhej vlne, prípadne tak ako je to stále v susednom Rakúsku, urýchlene vytvorila sieť bezplatných testovacích centier," poznamenalo združenie.

Veľkí zamestnávatelia takisto volajú po vytvorení podmienok na zvýšenie počtu zaočkovaných občanov starších než 15 rokov a všetkých tých, ktorí chcú byť zaočkovaní. "Zastávame názor, že vláda má všetky predpoklady na to, aby vytvorila mobilné tímy, ktoré dokážu navštíviť oblasti a občanov Slovenska, ktorí majú sťažený prístup do očkovacích centier," poznamenalo združenie.

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták kritizuje štát za to, že prenáša zodpovednosť na zamestnávateľov. "Verte, že pre nás sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci to najcennejšie, čo máme. A taký istý prístup máme aj k regiónom, v ktorých žijeme. A rovnaký prístup je aj v iných oblastiach, napríklad vo vede a výskume," okomentoval Soták s tým, že napriek tomu sú podnikatelia v pozícii, v ktorej majú len "poslúchať".