Interiéry reštaurácií budú bez obmedzení otvorené iba v zelených okresoch

dnes 12:46 -

Vstup do interiéru reštaurácií a iných stravovacích zariadení je pre zákazníkov bez obmedzení možný iba v okresoch zaradených podľa COVID automatu do zelenej fázy. V oranžových okresoch je vstup povolený iba hosťom, ktorí sú očkovaní, ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch prekonali (OP) alebo majú platný negatívny test (OTP). V červených a bordových okresoch sú interiéry vyhradené iba pre zákazníkov v režime OP. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k činnosti prevádzok, ktorá nadobudne účinnosť v pondelok 22. novembra.

Pre režimy OTP a základ je v červených a bordových okresoch možný iba okienkový predaj a rozvoz jedál. V režime OP sú v týchto okresoch bez obmedzení exteriéry reštaurácií, v interiéri môžu sedieť maximálne štyri osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť najmenej dva metre od seba a v bordových okresoch je povolená iba konzumácia len posediačky. V čiernych okresoch je pre všetkých zákazníkov povolený iba predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Hotely a podobné ubytovacie služby môžu v červených a bordových okresoch hostí v režime OP ubytovávať aj naďalej bez obmedzenia. V okresoch označených v COVID automate čiernou farbou je okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní pobyt hostí zakázaný.

Zatiaľ čo v zelených okresoch je možné ubytovať v hoteloch bez obmedzenia všetkých záujemcov, v oranžovej fáze COVID automatu už je možné ubytovať iba hostí, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo majú platný test s negatívnym výsledkom.