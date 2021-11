Nezamestnanosť v októbri klesla na 6,79 %

dnes 11:16 -

Evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri tohto roka klesla na 6,79 %. Povedal to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na spoločnej tlačovej konferencii s riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Karolom Zimmerom. Oproti septembru ide o pokles o 0,3 %. Vtedy bola evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 7,09 %.

"Napriek tomu, že sme vlastne v jesennej vlne pandémie, tak výsledky, čo sa týka nezamestnanosti, sú veľmi dobré," povedal minister s tým, že Slovensko je na najnižšej miere nezamestnanosti od mája 2020. Výrazne nižšia je nezamestnanosť aj oproti októbru 2020.

Minister vyzdvihol, že pokles bol zaznamenaný aj pri celkovej miere nezamestnanosti, a to zo 7,78 % na októbrových 7,49 %. Kopíruje to pokles v miere evidovanej nezamestnanosti.

Krajniak vyzdvihol, že po lete každoročne pribúda do evidencie množstvo absolventov stredných a vysokých škôl. Slovensku sa podľa jeho slov tento rok podarilo uchádzačov vo veľmi dobrej miere umiestniť na pracovný trh. Na margo prírastku nových uchádzačov do evidencie ešte podotkol, že októbrový prílev je najnižší od roku 2000 (porovnáva sa len mesiac október v každom roku, pozn. TASR). Celkovo to vyčíslil na 15.309 nových uchádzačov. "To svedčí o tom, že slovenská ekonomika funguje," poznamenal minister.

Rezort práce sa tiež pozrel na okresy s dlhodobo najvyššími mierami nezamestnanosti. V desiatich takýchto okresoch medzimesačne poklesla nezamestnanosť o viac než 1000 ľudí. Pri rozdelení na okresy ešte minister povedal, že v dvoch slovenských okresoch neevidoval rezort žiadnu zmenu (Banská Bystrica, Žarnovica), v dvoch bol mierny nárast (Poltár a Kežmarok) a vo zvyšných 75 okresoch bol pokles. To podľa neho signalizuje, že pokles je síce niekde väčší, inde menší, ale je celoslovenský.

Pozitívny trend badá minister aj pri hromadných prepúšťaniach. Minulý rok ich bolo nahlásených 84, v súčasnom roku 44.

Minister vyzdvihol, že rezort počíta s tým, že v zime dôjde k zvýšeniu nezamestnanosti pre aktuálnu vlnu pandémie. Ako však už prax ukázala, vždy po utlmení pandémie sa Slovensku darí nezamestnanosť opäť znížiť a rýchlo trh sfunkčniť. Avizoval, že do konca roka sa vláda vyjadrí k prípadnému posilneniu schémy Prvá pomoc. Do pozornosti však Krajniak dáva aj iné možnosti pomoci, ako schému na pomoc cestovnému ruchu od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR alebo na preplácanie nájmov od Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Vyslovil tiež myšlienku, že možno by bolo dobré zameriavať sa viac na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré by pracovné miesta vytvárali a nie len udržiavali.

Zimmer doplnil, že ústredie praktizuje projekty na podporu nezamestnanosti, napríklad Chyť sa svojej šance. Doteraz prijalo ústredie podľa jeho slov takmer 940 žiadostí na podporu 1140 pracovných miest. Žiadaná suma je vo výške zhruba 4,5 milióna eur, zatiaľ sa podpísalo 336 dohôd na podporu 386 pracovných miest v sume 1,5 milióna eur. Krajniak pripomenul, že túto možnosť vedia zamestnávatelia stále využiť, k dispozícii bude zhruba do začiatku budúceho roka.