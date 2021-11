Maloobchodná revolúcia: Inovácie, ktoré by mohli zmeniť spôsob, akým svet nakupuje

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:25 -

Začiatkom tohto roka The Economist upozornil, aby si maloobchodníci z celého sveta brali príklad z Číny. Čo teda čínska „revolúcia v maloobchode“ prinesie zvyšku sveta? Dalo by sa to zhrnúť do piatich konceptov.

Spájanie so životným štýlom

Zvýšenie disponibilného príjmu viedlo k rýchlemu rastu tých, ktorí sa stravujú mimo svojho domova, hľadajú zábavu a cestujú. Tradičné firmy v oblasti elektronického obchodu predávali všeobecný tovar, ale neponúkali nový životný štýl. Objavili sa preto digitálne „ superplatformy“. Napríklad Meituan, ktorá má viac ako 600 miliónov používateľov a ktorej hodnota sa odhaduje na 100 miliárd USD, poskytuje takmer každý typ služieb a zábavy v oblasti životného štýlu. Ponúka recenzie reštaurácií, donášky, cestovné rezervácie, lístky do kina, požičovňu bicyklov a mnoho ďalšieho. Spotrebitelia aj v iných častiach sveta môžu očakávať, že všadeprítomné „superaplikácie“ sa stanú súčasťou ich každodenného života, ako napríklad doručovacia a prepravná služba Grab v juhovýchodnej Ázii, ktorej sa podarilo preniknúť do finančných služieb.



Zlúčenie on-line a off-line

Integrácia on-line a off-line spotreby je už mnohým nakupujúcim známa. V Číne však digitálne platformy ako Taobao , JD.com a Meituan ponúkajú oveľa viac ako napríklad Amazon. Predávajú všetko od ryže a telefónov až po vily a vesmírne lety. Najnáročnejšie položky pre tieto firmy bol tovar na rýchly on-line predaj, ako napríklad morské plody a čerstvé produkty. Na jednej strane sú s nimi spájané vysoké logistické náklady, na strane druhej nízke predajné ceny a navyše sa ľahko kazia. Niektorí však už využívajú svoje vlastné sklady, aby zabezpečili dodávku čerstvých potravín za menej ako hodinu, čo je koncept, ktorý rýchlo naberá na popularite. On-line nakupovanie potravín sa stalo v mnohých krajinách rutinou, ale v budúcnosti by ste mali očakávať, že každý druh nákupu bude rýchlejší a ešte pohodlnejší.

Sociálny aspekt

Zatiaľ čo si stredná trieda v najväčších čínskych mestách užíva pohodlie Meituanu a ďalších, stále je tu ešte jedna miliarda Číňanov v malých mestách a vidieckych oblastiach, ktorí zostávajú chudobnejší a cenovo citlivejší. Platforma sociálnych médií s názvom PinDuoDuo zacielila na túto populáciu a využila popularitu sociálnej siete WeChat. Myšlienkou bolo urobiť z on-line nakupovania väčší spoločenský a interaktívny zážitok. PinDuoDuo je veľmi populárnou, pretože ide o zdroj zábavy. Navyše si ju obľúbili aj bohatší zákazníci. Spotrebitelia mimo Číny teda môžu očakávať, že nakupovanie digitálnymi spôsobmi bude zábavnejšie, sociálne a prístupnejšie.





Celebritný streaming

Reklama pomocou celebrít je osvedčeným marketingovým nástrojom veľkých značiek. V Číne sa koncepcia posunula ešte ďalej, medzi osobnosti zahŕňa obchodných manažérov a vládnych úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na živom vysielaní, aby ponúkali tovar na predaj. Napríklad Dong Mingzhu, predsedníčka a prezidentka spoločnosti Gree Electric, čo je najväčší výrobca klimatizácie pre domácnosti na svete, predala v roku 2020 produkty v hodnote 9,3 miliardy USD prostredníctvom 13 živých prenosov. Ovplyvňovatelia sociálnych médií, s ktorými sa zákazníci stotožňujú, a ktorým dôverujú, budú pravdepodobne zohrávať čoraz väčšiu úlohu v spôsobe, akým spotrebitelia míňajú svoje peniaze.



„Neviditeľný“ predaj

Ide o video, v ktorom obyčajný človek robí bežné každodenné veci, ale nedáva žiadne odporúčania týkajúce sa nákupu produktov. Napríklad Li Ziqi, známa aj ako „kráľovná karantény“, sa v Číne stala internetovou senzáciou s 2,4 miliardami videní jej kanála YouTube, kde ukazuje svoje zručnosti pri výrobe jedla a ručných prácach. Aj keď neexistuje žiaden odkaz alebo priame odporúčanie na konkrétny tovar, spotrebitelia, ktorí sledujú tieto videá a obdivujú prezentovaný životný štýl, majú záujem o kúpu súvisiacich produktov. To si vyžaduje dodržiavať rovnováhu medzi životným štýlom a spotrebou a Ziqi, ktorá dokáže zarábať peniaze prostredníctvom reklamy a predaja tovaru vrátane domácich potrieb, módy a jedla, je jedným z mnohých nastupujúcich spotrebiteľských trendov.



Všetky tieto myšlienky majú spoločné tri veci. Po prvé, zahŕňajú platformy elektronického obchodu, platby tretích strán, expresné doručenie a sociálne médiá. Krajiny s podobnými nákupnými zvyklosťami, ako napríklad Spojené kráľovstvo a USA, pravdepodobne zažijú rozkvet týchto nových maloobchodných konceptov skôr ako iné.



Po druhé, všetky tieto maloobchodné koncepty sú odpoveďou na vznikajúce potreby spotrebiteľov, ktorých možno lepšie uspokojiť s digitálnou technológiou. Sem patrí mladšia digitálna generácia, ktorá vyrastá s úplne odlišnými potrebami a túžbami ako ich rodičia.



Po tretie, všetky tieto zmeny sa vo veľkej miere spoliehajú na sofistikované algoritmy a analýzu údajov. Spotrebitelia môžu očakávať, že získajú viac prispôsobené skúsenosti, ale potenciálne za príliš vysokú cenu, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.