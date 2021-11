V. Remišová v Bruseli "bojuje" aj za viac eurofondov pre Bratislavský kraj

dnes 18:01 -

Slovenská vláda má záujem, aby v rámci novej partnerskej dohody s Európskou komisiou, čiže investičným rámcom na nasledujúcich sedem rokov (2021 – 2027), "vybojovala" viac finančných zdrojov z rozpočtu EÚ pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Vo štvrtok v Bruseli to uviedla podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení zasadnutí Rady EU pre všeobecné záležitosti k politike súdržnosti.

Predstavitelia BSK sa už roky sťažujú, že tento kraj je neprávom krátený o možnosť čerpať eurofondy. Na túto situáciu v októbri upozornil aj predseda BSK Juraj Droba (SaS) počas svojho vystúpenia na plenárnom zasadnutí výboru regiónov v Bruseli.

Remišová pripomenula, že v predchádzajúcich programovacích obdobiach boli "veľmi nešťastne" nastavené pravidlá pre "bohatšie" metropolitné regióny. V prípade Bratislavského kraja to podľa jej slov znamená, že o možnosť výhodnejšieho čerpanie eurofondov prichádza nielen Bratislava, ale aj širšie okolie, napríklad región Záhoria. Tamojší obyvatelia pritom čelia podobným problémom ako ľudia v ostatných regiónoch Slovenska, ale môžu minimálne využívať eurofondy.

"To sa budeme snažiť zmeniť pri ďalšom nastavení eurofondov, to je prvá vec. A tou druhou je to, že sme navrhli vyšší transfer fondov do Bratislavského kraja, pretože v Bratislave sú koncentrované firmy, vedecko-výskumné inštitúcie, väčšina univerzít, Slovenská akadémia vied. Keby sme nenavrhli žiadny presun prostriedkov do Bratislavského kraja, tak Bratislava by mohla čerpať len 20 miliónov eur, čo je málo na hlavné mesto, keď hovoríme o 13-miliardovom balíku na roky 2021 - 2027," opísala situáciu Remišová.

Zdôraznila, že aj tejto záležitosti sa týkali jej štvrtkové rokovania na pôde Európskej komisie, kde sa stretla s eurokomisárkou pre kohéznu politiku Elisou Ferreirovou a eurokomisárom pre pracovné záležitosti Nicolasom Schmitom.

"Budú to veľmi tvrdé rokovania s Európskou komisiou," skonštatovala ministerka a priznala, že v tejto súvislosti Bratislave nepomáha to, že najväčší infraštruktúrny projekt v meste, dostavba novej električkovej trate, nebol dokončený v stanovenom čase. Na tento projekt bolo vyčlenených 100 miliónov eur v rámci končiaceho sa programového obdobia 2014 - 2021.