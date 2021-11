Bratislava odovzdala stavenisko na predĺženie električkovej trate v Petržalke

včera 16:16 -

Mesto Bratislava odovzdalo vo štvrtok zhotoviteľovi predĺženia električkovej trate v Petržalke stavenisko. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve o tom informovali pracovníci magistrátu. Znamená to, že výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave sa môže začať. Stavbu bude realizovať skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Mesto s ňou podpísalo zmluvu za 74,58 milióna eur bez DPH začiatkom novembra. Električka by po novej trati mohla premávať do konca roka 2023.

"Po odovzdaní staveniska začína plynúť lehota výstavby a prebehne aktualizácia harmonogramu vzhľadom na konkrétny termín odovzdania staveniska a jeho spresnenie na očakávané poveternostné podmienky," píše sa v aktuálnom materiáli, o ktorom vo štvrtok rokovali mestskí poslanci. Práce majú začať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celej trate. "Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou zmluvy, ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roka 2023," skonštatoval začiatkom novembra primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Väčšina finančných nákladov bude hradená z eurofondov. Financie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v objeme prác, ktoré budú v rámci výstavby trate prebiehať po roku 2023, je mesto pripravené využiť na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možné zrealizovať do konca roka 2023.

Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Jungmannova.

Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra, od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Pôjde o zastávky, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. "Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30.000 cestujúcich," priblížil primátor.

V Združení NS MHD Petržalka, ktoré bude novú trať stavať, je hlavným členom Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., Cedis a Hant BA.