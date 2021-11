USA požiadali najväčších dovozcov ropy zvážiť použitie strategických rezerv

dnes 8:16 -

Spojené štáty požiadali niekoľko štátov patriacich k najväčším dovozcom ropy na svete, aby zvážili siahnutie do svojich strategických ropných rezerv. Podľa Washingtonu by takáto koordinovaná akcia umožnila znížiť súčasné vysoké ceny energií vo svete, ktoré brzdia ekonomický rast. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na viaceré zdroje oboznámené so situáciou.

Nečakaná žiadosť, ktorá sa podľa zdrojov týka Číny, Indie či Japonska, prichádza v období, keď na amerického prezidenta Joea Bidena rastie tlak, aby riešil zvyšujúce sa ceny pohonných látok a ďalších spotrebiteľských nákladov. Tie nahor tlačí zotavovanie ekonomiky po prepade v minulom roku spôsobenom pandémiou nového koronavírusu.

Zároveň to poukazuje na frustráciu USA s členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími krajinami na čele s Ruskom. Tí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, ktoré stále odoláva tlaku Spojených štátov a ďalších veľkých konzumentov ropy, aby tempo zvyšovania produkcie zrýchlilo. Ako povedal jeden zo zdrojov, najväčší dovozcovia ropy by tak poslali štátom OPEC odkaz, že "je načase, aby svoje správanie zmenili".