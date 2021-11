Turecko na pokraji menového kolapsu: Líra za pár minút stratila 4 %

Zdroj: ZH

Foto: TASR/AP

dnes 17:22 -

Pohľad na dnešný forexový trh ukázal, že čo by asi mohol byť najziskovejší FX short v tomto roku zo všetkých rozšírených hlavných FX párov. Prepad tureckej líry pripomína príklad hyperinflačnej Argentíny alebo Venezuely.







Zatiaľ čo za dnešným poklesom nebol žiaden momentálny katalyzátor, obchodníci sa obávajú štvrtkového stretnutia centrálnej banky, na ktorom sa od politikov očakáva ďalšie zníženie úrokových sadzieb, aj keď turecká inflácia prevyšuje 20 %.



Bloomberg s odvolaním sa na dvoch miestnych obchodníkov uviedol, že nedávny pohyb líry „je výsledkom prudkého nárastu miestneho dopytu po dolári“, čo je, samozrejme, zrejmé. O to viac, že v krajine je mimoriadne ťažké, ak nie celkom nemožné kúpiť si bitcoiny alebo iné kryptomeny ako zabezpečenie proti hyperinflácii či nebodaj kolapsu meny.







Očakáva sa, že centrálna banka tento týždeň zníži svoju referenčnú týždennú repo sadzbu o ďalších 100 bázických bodov na 15 %, podľa prieskumu agentúry Bloomberg medzi 21 účastníkmi. Inflácia je na alebo nad 20 %.



Konvenční ekonómovia tvrdia, že neexistuje žiaden argument, prečo by sa Turecko malo stať ďalším ohniskom hyperinflácie. Nič iné nezostáva, iba dať Erdoganomike ďalších päť rokov, keďže Erdogan nikam neodchádza a potom sa uvidí.