S. Vlčan: Slovensko je siedme v rámci Európy v ukladaní uhlíka v lesoch

Slovensko je siedme v rámci Európy v ukladaní uhlíka v lesoch. Uviedol to minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) po utorkovom predstavení Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 (tzv. Zelená správa), Národnej rade (NR) SR. Vlčan správu predstavil na rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý správu odobril.

Slovensko sa radí na siedme miesto z dôvodu dosiahnutia lesnatosti takmer 45 % územia za minulý rok. Výmera lesa v SR dosiahla takmer dva milióny hektárov (ha), od roku 1990 sa priemerne každoročne zvyšuje o 993 ha.

Za minulý rok prirástlo v slovenských lesoch 12 miliónov kubických metrov (m3) dreva. Oproti tomu sa vyťažilo 7,5 milióna m3, čo je najnižší objem ťažby dreva od roku 2005. V slovenských lesoch sa spomedzi všetkých európskych krajín nachádza aj najvyššia zásoba odumretého dreva s hrúbkou 10 centimetrov a viac.

"Lesy so svojou schopnosťou ukladať uhlík sú naším kľúčovým nástrojom v boji s klimatickou zmenou. Slovensko je v množstve uloženého uhlíka na jeden hektár lesa na siedmom mieste zo 43 európskych krajín. Zároveň u nás neustále zvyšujeme množstvo uhlíka uloženého vo výrobkoch z dreva, čím rovnako prispievame k znižovaniu koncentrácie CO2 v atmosfére," povedal Vlčan. Podľa neho to, že rastie lesnatosť, objem dreva a množstvo uloženého uhlíka v našich lesoch, svedčí o tom, že reči o ich drancovaní sa nezakladajú na pravde. "Naopak, svedčí to o tom, že naši lesníci sú dobrými hospodármi a pestovateľmi lesa," dodal.

Ťažba v národných parkoch klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu o tretinu. V ostatných lesoch sa ťaží dvojnásobne viac. Zároveň v hospodárskych lesoch sa ukladá viac uhlíka, pričom najintenzívnejšie sa ukladá uhlík pri pestovaní rýchlorastúcich drevín.

Na zabránenie rozpadu lesov a udržanie všetkých ich funkcií vrátane produkcie drevnej hmoty, ukladania uhlíka a zadržiavania vody v krajine je v podmienkach zmeny klímy podľa riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC) Petra Balogha nevyhnutná realizácia vhodných adaptačných opatrení. "Perspektívne je široké uplatňovanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Rád by som zdôraznil, že v národných parkoch sa už dnes uplatňujú výlučne tieto princípy a už dnes sa ani jeden strom v slovenských lesoch nevyrúbe bez súhlasu štátnej ochrany prírody," konštatoval Balogh.