Nezamestnanosť v Británii v 3. kvartáli klesla na vyše ročné minimum

Miera nezamestnanosti v Británii klesla v 3. štvrťroku tohto roka výraznejšie, než sa čakalo, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla za tri mesiace do konca septembra 4,3 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca augusta sa tak znížila o 0,2 percentuálneho bodu. Zároveň sa dostala na najnižšiu hodnotu od trojmesačného obdobia do konca júla 2020.

Výsledky sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že nezamestnanosť klesne na 4,4 %. Stále sa však drží nad úrovňou spred nástupu pandémie nového koronavírusu.

Zároveň sa zvýšila miera zamestnanosti. Vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu na 75,4 %. Počet zamestnaných sa zvýšil o 247.000 na 32,52 milióna. Výsledky tak výrazne prekonali odhad trhov, ktoré očakávali, že počet zamestnaných vzrastie iba o 185.000.