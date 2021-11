Výpadky viacerých spojov hlási Arriva aj v utorok (2)

dnes 11:16 -

Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji - spoločnosť Arriva - hlási aj v utorok výpadky viacerých spojov. Vyplýva to zo zverejneného cestovného poriadku dopravcu. Dôvodom obmedzení je nedostatok vodičov. Rovnaké problémy mala Arriva aj v pondelok (15. 11.). V stredu (17. 11.), na štátny sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu, avizuje, že autobusy by mali jazdiť bez obmedzení.

"Situáciu v teréne podrobne monitorujeme, z viacerých miest máme informácie, že spoje, ktoré v pondelok neboli vypravené, v utorok už vypravené boli," informuje na svojom webe Bratislavský samosprávny kraj. Bratislavská integrovaná doprava analyzuje dáta z pondelka a následne má zverejniť finálny počet nevypravených spojov. V stredu sa podľa kraja očakáva, že spoje budú vypravené bez obmedzení.

"Arriva nás informovala, že priebežne pribúdajú noví vodiči. Medzi nimi sú aj takí, ktorí pôvodne jazdiť nechceli. Rádovo ide o jednotky. Spoločnosť na základe stretnutia z pondelka so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja rozbehla konkrétne kroky, aby tento počet začal v najbližších dňoch rásť," spresnil kraj.

Arriva, ktorá nahradila Slovak Lines, začala v Bratislavskom kraji premávať od pondelka. Už v úvode sa borí s nedostatkom vodičov. Chýba jej ich zhruba 100. Dopravca priznal, že z tohto dôvodu v pondelok došlo asi na 50 linkách k obmedzeniam. Dotkli sa najmä okolia Pezinka a Senca. Cestujúcich prosí o pochopenie a deklaruje, že priebežne pracuje na tom, aby výpadky čo najskôr nahradila.

"Pokračujeme v zazmluvňovaní vodičov. Hneď ako budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom," uviedla pre TASR riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz. Keďže sa mnohí cestujúci v pondelok sťažovali, že im neprišiel spoj v obvyklom čase, dopravca upozorňuje, že od pondelka sú v platnosti zmeny cestovných poriadkov. "Niektoré linky boli skrátené, zmenené či nahradené inou linkou," podotkla Helecz. Nové cestovné poriadky nájdu cestujúci na webe dopravcu.

Problémom, ktorý pomenoval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba po pondelkovom stretnutí so zástupcami Arrivy, je momentálne nedostatok vodičov. Na rokovaní sa dohodli na istých opatreniach, dopravcovi však dal deväť pracovných dní na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.

"Dotklo sa to tisícok ľudí, ktorí nemali pristavené autobusy," podotkol s tým, že došlo k výpadku okolo 30 percent spojov a výpadky spojov očakáva kraj aj v utorok. Nový dopravca Arriva sa podľa Drobu pritom zaviazal podpisom zmluvy s BSK k tomu, že od pondelka bude v plnom rozsahu poskytovať prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Cestujúcim odporúča, aby v týchto dňoch sledovali aktualizované cestovné poriadky. Kraj podľa neho hľadá aj iné formy alternatívnych možností prepravy ľudí.

BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.