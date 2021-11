Zmenu zdaňovania práce zafinancuje napríklad zrušenie výnimiek

dnes 16:16 -

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že zmenu zdaňovania práce zafinancuje zrušenie odvodových a daňových výnimiek, to by mohlo do štátnej pokladnice priniesť dokopy 550 miliónov eur ročne. Rezort financií sa spolieha aj na úspory z jednotného výberu odvodu a dane, na zvýšenie legálnej práce a dynamické efekty. Povedal to počas predstavovania druhej časti daňovo-odvodovej reformy.

"Dokopy, ako som hovoril, reálny plus, ktorý týmto (zmenou zdaňovania práce, pozn. TASR) zamestnanci na Slovensku získajú, je približne pol miliardy eur," povedal Matovič s tým, že by nebolo správne spočítať všetky efekty, ktoré vymenoval pri jednotlivých zmenách.

Čo sa týka financovania, priznal, že táto časť daňovo-odvodovej "revolúcie" by bola mierne deficitná, avšak napríklad pri časti o podpore rodín by bola zase mierne v pluse. Povedal, že všetky tri časti reformy dokopy majú mať v konečnom dôsledku nulový vplyv na rozpočet. Poslednú časť má predstaviť v utorok (16. 11.).

Minister vyčíslil, že zmena systému výpočtu miezd by štát stál zhruba 359 miliónov eur ročne. Ide tam o opatrenie, ktorým sa zavedie jeden zamestnávateľský odvod vo výške 39 % a jedna daň vo výške 19 %, ktorú zaplatí zamestnanec.

Pri zamestnaneckom bonuse pre nízkopríjmové osoby Matovičov rezort vyčíslil, že z verejných financií ukrojí 500 miliónov eur ročne. Ide o bonus vo výške dane pre tých, ktorí zarábajú málo, a takisto o alternatívu k nezdaniteľnej časti základu dane – po novom sa nebude platiť daň ani odvody do výšky príjmu 357 eur.

Pri odvodovom bonuse, ktorý má byť odmenou pre zamestnávateľa, ak zamestná študenta alebo osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyčíslil zaťaženie verejných financií na 136 miliónov eur ročne.

Minister vymenoval, že túto časť reformy by mohlo zafinancovať napríklad zrušenie odvodových výnimiek, čo by štátu ušetrilo 300 miliónov eur, zrušenie daňových výnimiek (prinieslo by to 250 miliónov eur) alebo úspory z jednotného výberu dane a odvodov (50 miliónov eur).

Konkrétne daňových výnimiek je podľa jeho slov veľké množstvo. Pri ich zrušení zdôraznil, že do rokovania s koaličnými partnermi ide "s otvorenou mysľou". "A určite nebudeme súhlasiť so zrušením napríklad daňovej výnimky pri nižšej sadzbe DPH na potraviny, zdravotnícke pomôcky alebo lieky," uistil s tým, že týmto smerom ísť nechce.

Rezort sa tiež spolieha, že nové pravidlá budú motivovať firmy zamestnávať pracovníkov legálne, legálnu prácu by to teda mohlo zvýšiť o dve percentá, na čom by štát ročne oproti súčasnému stav dostal 200 miliónov eur navyše. Takisto si rezort sľubuje 100 miliónov eur ročne navyše pre dynamické efekty nového systému zdaňovania práce.