dnes 16:01 -

V rozpočte je potrebné nájsť "peňazožrútov". Podľa investičného analytika spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Pavla Škriniara sa ich potom treba zbaviť a ušetrené peniaze môžu človeku priniesť výnos, ktorý pomôže žiť podľa vlastných predstáv.

"Peňazožrútov" je možné nájsť na viacerých miestach. Škriniar pokračoval, že je podstatné robiť si napríklad audit pravidelných platieb. Ten by sa mal začínať otázkou: "Je pre mňa nevyhnutné platiť túto sumu? Je možné platiť menej?" Napríklad ak má niekto paušál u telefónnych operátorov s cenovkou spred niekoľkých rokov. To môže znamenať, že je v násobnej výške, než je aktuálna cena služieb. "Skontrolujte si zloženie paušálu, či platené služby využívate pravidelne a v dostatočnej miere a či nie je pre vaše skutočné potreby lacnejšia alternatíva," odporučil Škriniar. To isté platí aj pri bankových službách. Účet zadarmo nie je fikcia a splniť podmienky na jeho získanie nie je zložité.

Rôzne služby v podobe pravidelného zasielania tovaru alebo úhrady členského sú podľa Škriniara "pasce pre neporiadnych". Napríklad mesačná platba za vstup do fitnes sa oplatí iba pri určitej frekvencii cvičenia. Absencie z dôvodu pracovných porád, dovoleniek, choroby, karantény či nevôle vyhovujú majiteľom fitnes centier. "Prepočítajte si, ako často naozaj využívate členstvo a či platenie za jednotlivé vstupy pre vás nebude lacnejšou alternatívou," pripomenul Škriniar. Taktiež zdôraznil, že aj prísun informácií prostredníctvom internetového čítania novín je čoraz obľúbenejší a cenovo výhodnejší než predplatné časopisov či tlačených novín.

Jedna vec je platiť za nepotrebný finančný produkt, druhá vec je mať finančný produkt nesprávne nastavený. Nepotrebný finančný produkt je napríklad balík nepotrebných služieb v banke, prípadne poistenie vecí, ktoré nevlastníme, a na udalosti, ktoré nemôžu nastať. Poistenie by malo v prvom rade pokrývať také udalosti, ktoré majú zásadný vplyv na život človeka. Poistiť si telefón pre jeho poškodenie či stratu podľa Škriniara znamená to, akoby si človek nemohol dovoliť kúpiť druhý. Podobne aj predĺženie záruky na spotrebný tovar o jeden či dva roky za 10 % až 20 % z ceny tovaru znamená, že tri až štyri roky neplánuje používať iný predmet. Tieto výdavky sa tiež dajú považovať za zbytočné.

"Následok nesprávne nastaveného finančného produktu spočíva v ušlom zisku. Typickým príkladom je druhý dôchodkový pilier, v ktorom má väčšina sporiteľov konzervatívnu stratégiu. Pritom desiatky rokov trvajúce sporenie dokáže priniesť násobne vyššie výnosy. Obdobné správanie vidieť pri treťom pilieri, prípadne aj v podobe uprednostňovania termínovaného vkladu," upozornil Škriniar.

Drahé pôžičky sú dôsledkom pohodlnosti hľadať vhodnejšiu alternatívu. Trh však ponúka viacero možností. Kreditné karty či povolené prečerpanie sú veľmi drahým úverom. Ďalej auto predstavuje taktiež investíciu, ktorá je na zváženie. Už odchodom z predajne totiž stratí na hodnote približne 10 %. Technická zastaranosť a fyzické opotrebenie, nutnosť pravidelného servisu, poistenia, daní, poplatkov za vlastníctvo či parkovanie, ale i platieb za pohonné látky sú faktory na zváženie. Avšak auto sa nie vždy dá nahradiť hromadnou dopravou, bicyklom, zdieľanou kolobežkou, taxíkom či inou formou dopravy. Oplatí sa však spočítať si, koľko kilometrov vodič najazdí a či ročné náklady za auto nie sú vyššie ako platby za alternatívne možnosti.