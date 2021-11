Európske ceny plynu pokračujú v raste, Rusko totiž nezvyšuje jeho dodávky

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

včera 15:01 -

Putin síce koncom októbra prisľúbil zvýšenie dodávok, ruský koncern Gazprom si dopredu pre december nerezervoval tranzitné kapacity plynovodu Jamal, ktorý vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Takisto si nerezervoval dodatočné plynovodné kapacity na hranici s Ukrajinou a len malá časť kapacít bola alokované nešpecifikovaným kupcom na ukrajinsko-slovenskej hranici.



Referenčný európsky kontrakt na dodávku plynu v najbližšom mesiaci sa po aukciách posilnil až o 8,6 %. O 13.22 h SEČ sa kontrakt na burze v Amsterdame predával s plusom 5,7 % po 80 eur za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný britský kontrakt na plyn zdražel o 5,5 %.



Výsledok aukcií na tranzitné kapacity plynovodov je ďalším úderom pre európsky trh s plynom, ktorý dúfa, že dodávky ruského plynu sa zvýšia. Dodávky z Ruska totiž od októbra zostávajú obmedzené a výrazne pod sezónnymi normami. Rusko chce totiž začať dodávať plyn cez plynovod Nord Stream 2, ktorý je už dostavaný, ale ešte sa nedostal do prevádzky, keďže sa zatiaľ nedokončilo jeho schválenie.



"Samozrejme, tieto kapacity sa dajú rezervovať aj na dennej báze," uviedol analytik spoločnosti ICIS pre plyn Tom Marzec-Manser. "Signalizuje to však, že Gazprom si ponecháva priestor pre prinajmenšom nejaké dodávky cez Nord Stream 2 na budúci mesiac."



Gazprom uviedol, že alokácie tranzitných kapacít pre december sa v tejto chvíli realizujú v súlade s požiadavkami klientov. Ruský koncern dodal, že aktuálne pokračuje s plnením svojich zásobníkov v Európskej únii (EÚ).



Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú na začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny najnižšie za viac než desať rokov. Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.



Rusko výraznejšie nezvýši dodávky plynu do Európy, kým sa neschváli a nezačne prevádzka plynovodu Nord Stream 2, uviedol viceprezident spoločnosti Rystad Energy AS Carlos Torres Diaz ešte pred aukciami na plynovodné kapacity.



Gazprom sa, navyše, rozhodol, že tretí týždeň po sebe nebude ponúkať žiaden plyn na svojej spotovej platforme.