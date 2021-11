I.Matovič: Zmenu zdaňovania práce zafinancuje napríklad zrušenie výnimiek

dnes 15:01 -

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že zmenu zdaňovania práce zafinancuje zrušenie odvodových a daňových výnimiek, to by mohlo do štátnej pokladnice priniesť dokopy 550 miliónov eur ročne. Rezort financií sa spolieha aj na úspory z jednotného výberu odvodu a dane, na zvýšenie legálnej práce a na dynamické efekty. Povedal to počas predstavovania druhej časti daňovo-odvodovej reformy.