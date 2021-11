Holandskú vládu "nepríjemne prekvapil" plán Shell na sťahovanie do Británie

dnes 11:16 -

Holandskú vládu "nepríjemne prekvapili" plány energetického gigantu Royal Dutch Shell presunúť svoje oficiálne sídlo do Británie a skrátiť svoj názov na Shell. Uviedol to v pondelok minister hospodárstva Stef Blok. Britsko-holandský koncern informoval, že plánuje presunúť svoju daňovú rezidenciu aj generálneho riaditeľa z Holandska do Spojeného kráľovstva a po 130 rokoch vypustiť Royal Dutch zo svojho názvu.

Holandské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že firma "informovala kabinet o svojom zámere presťahovať sa do Spojeného kráľovstva".

"Sme z toho nepríjemne prekvapení. Kabinet tento zámer hlboko ľutuje," uviedol vo vyhlásení na sociálnej sieti Twitter minister Blok.

"Rokujeme so spoločnosťou Shell o vplyve tohto kroku na pracovné miesta, kritické investičné rozhodnutia a udržateľnosť," povedal Blok. "Shell nás ubezpečil, že personálne dôsledky tohto rozhodnutia sa obmedzia na presun niekoľkých členov vedenia a predstavenstva z Holandska do Spojeného kráľovstva," dodal.

Plán Shellu zmeniť svoju štruktúru nasleduje po niekoľkých neúspechoch v Holandsku v uplynulých mesiacoch. Holandský súd v apríli nariadil Shell, aby znížil emisie skleníkových plynov, čo predstavuje prelomové víťazstvo klimatických aktivistov.

Shell musí do roku 2030 zredukovať emisie uhlíka o 45 %, keďže prispieva k "hrozným" dôsledkom klimatických zmien, rozhodol súd v Haagu.

A v októbri oznámil najväčší holandský penzijný fond ABP, že prestane investovať do všetkých spoločností produkujúcich fosílne palivá vrátane Shell.

Plány Shellu sú pre Holanďanov ďalšou ranou po tom, čo gigantický výrobca spotrebného tovaru Unilever minulý rok oznámil, že sa stal plne britskou spoločnosťou.