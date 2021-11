Grécky cestovný ruch sa v roku 2021 zotavuje

dnes 18:01 -

Grécky cestovný ruch sa zotavuje. Príjmy z tohto kľúčového odvetvia gréckej ekonomiky dosiahli za osem mesiacov do konca augusta polovicu úrovne v roku 2019. Uviedol to v nedeľu minister pre cestovný ruch Vassilis Kikilias v rozhovore pre noviny To Vima.

Pandémia ochorenia COVID-19 minulý rok zastavila cestovanie na celom svete. Grécky cestovný ruch, ktorý predstavuje asi pätinu ekonomiky, zaznamenal v roku 2020 najhoršie výsledky v histórii týchto záznamov. Krajinu vlani navštívilo len 7 miliónov turistov a ich tržby dosiahli iba 4 miliardy eur.

Potom, čo Grécko pred tohtoročnou kľúčovou letnou turistickou sezónou zrušilo väčšinu svojich obmedzení, súvisiacich s pandémiou, počet zahraničných návštevníkov vzrástol.

Predstavitelia vlády v Aténach a cestovného ruchu v máji, keď sa turistami obľúbená krajina v Stredozemnom mori otvorila pre zahraničných návštevníkov, vyjadrili nádej, že tohtoročné tržby dosiahnu 40 až 50 % tržieb za rok 2019, keď Grécko navštívilo 33 miliónov turistov a vygenerovali tržby v rekordnej výške 18 miliárd eur.

„Od januára do augusta sa príchody (turistov) zvýšili o 79,2 % a zodpovedajúce príjmy stúpli o 135,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2020. To zodpovedá 50 % príjmov za celý rok 2019,“ povedal Kikilias pre To Vima. „Sme na dobrej ceste dosiahnuť príjmy vo výške viac ako 10 miliárd eur,“ dodal a pripomenul, že september, október a november zvykli bývať tiež rušnými mesiacmi v cestovnom ruchu.

Grécko sa spolieha, že cestovný ruch podporí zotavovanie sa ekonomiky z vlaňajšej recesie, keď klesla o 9 %. Podľa návrhu rozpočtu na rok 2022 vláda počítala s rastom ekonomiky v tomto roku o 6,1 %.

Minulý týždeň Európska komisia revidovala svoje ekonomické prognózy pre členov bloku a Grécku predpovedala rast hospodárstva v tomto roku o 7,1 %.

Minister financií Christos Staikouras v sobotu (13.11.) pre grécku televíziu uviedol, že konečný rozpočet, ktorý sa chystá predložiť parlamentu v najbližších dňoch, bude vychádzať z prognózy blízkej predpovedi Komisie.