Pracujúce rodiny môžu dostať 200 eur na dieťa, nepracujúce 100 eur

dnes 15:46 -

Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz. Informoval o tom v nedeľu minister financií Igor Matovič (OĽANO). Navrhuje zvýšiť prídavky na dieťa z 25,50 eura mesačne na 30 eur do veku 18 rokov a na 50 eur mesačne od 18 rokov až po dokončenie denného vysokoškolského štúdia. Ďalšou zmenou by malo byť zvýšenie príspevku na krúžky a doučovanie z 12 eur na dieťa na 70 eur. Zvýšiť chce aj daňový bonus z 23 až 46 eur na 70 eur na dieťa do 18 rokov. Zvýšiť sa má aj rekreačný bonus zo šiestich na 30 eur. Príspevky sa odvíjajú od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy dajú 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.

Minister vyčíslil, že zvýšenie prídavkov na dieťa z aktuálnych 25,50 eura na 30 eur mesačne do 18 rokov veku a na 50 eur nad 18 rokov až do ukončenia vysokoškolského denného štúdia ukrojí z verejných peňazí navyše 105 miliónov eur ročne. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje každému dieťaťu nezávisle od toho, či rodičia pracujú alebo nie.

Druhú časť návrhu (príspevok na krúžky a doučovanie) nazval minister "srdcovkou" celej daňovo-odvodovej reformy. Takisto ide o príspevok pre každé dieťa bez ohľadu na to, či rodičia pracujú alebo nie. "Súvisí to s tým, že státisíce detí nechodia na žiadne krúžky," skonštatoval minister s tým, že zrejme je to z finančných dôvodov rodiny. Príspevok na krúžky a doučovanie ministerstvo financií navrhlo zvýšiť zo súčasných 12 eur (toľko zhruba míňa štát na tento účel, avšak nedostávajú ich priamo rodiny, pozn. TASR) na 70 eur mesačne, a to pre deti od troch do 18 rokov. Príspevok by však nebol automatický, boli by to účelovo viazané peniaze. "To znamená, že na kartu alebo na elektronický účet, kde by si ich dieťa mohlo čerpať naozaj cielene len na služby deťom," načrtol Matovič s tým, že peniaze by mohli byť využité na krúžky, doučovanie, vstupné do divadla, galérie a pri odrastenejších deťoch napríklad na vstupné do posilňovne. Rozpočet by to zaťažilo o 570 miliónov eur ročne viac než v súčasnosti.

Ďalšia časť – daňový bonus – sa už týka detí pracujúcich rodičov. Závisí od veku dieťaťa, v súčasnosti je na úrovni od zhruba 23 do 46 eur mesačne. "Nový návrh je, aby pre všetky deti do 18 rokov (nie do skončenia vysokej školy, pozn. TASR) si pracujúci rodič mohol čerpať až 70 eur," povedal minister. Zmena podľa Matovičových slov nenastane len pri samotnej výške, ale aj pri podmienke, koľko musí rodič do roka zarobiť, aby mal na bonus nárok. "Navrhujeme, aby od prvého eura zárobku si rodič vlastne zarábal na daňový bonus v dvojnásobku daňovej sadzby, to znamená 38 % z hrubej mzdy rodiča," dodal minister s tým, že to považuje za magnet pre nepracujúcich rodičov, aby išli pracovať. Toto zvýšenie daňového bonusu ukrojí z rozpočtu o 269 miliónov ročne viac oproti súčasnému stavu.

Aj posledná časť zmien sa týka príspevku pre dieťa pracujúcich rodičov, konkrétne ide o rekreačný bonus. Ten minister vyčíslil v súčasnosti na úroveň okolo šiestich eur (zarátal tam zníženú sadzbu DPH na ubytovanie a rekreačný poukaz pre zamestnancov). Po novom ho chce zvýšiť na 30 eur na dieťa do 18 rokov. Takisto však ide o opatrenie "na kartu", teda peniaze musia byť využité účelovo, a to na podporu domáceho cestovného ruchu. Navyše to z rozpočtu ukrojí 254 miliónov eur ročne.