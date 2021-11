I. Matovič: Štát chce podporiť rodiny s deťmi väčšmi než doteraz

dnes 14:46 -

Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz. Informoval o tom v nedeľu minister financií Igor Matovič (OĽANO). Navrhuje zvýšiť prídavky na dieťa z 25,50 eura mesačne na 30 eur do veku 18 rokov a na 50 eur mesačne od 18 rokov až po dokončenie denného vysokoškolského štúdia. Ďalšou zmenou by malo byť zvýšenie príspevku na krúžky a doučovanie z 12 eur na dieťa na 70 eur. Zvýšiť chce aj daňový bonus z 23 až 46 eur na 70 eur pre všetkých na dieťa do 18 rokov. Zvýšiť sa má aj rekreačný bonus zo šiestich na 30 eur. Príspevky sa odvíjajú od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy dajú 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.