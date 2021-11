Letisko v Bratislave upozorňuje na nutnosť splniť podmienky krajín pred odletom

dnes 12:01 -

V rámci opatrení proti pandémii nového koronavírusu je potrebné, aby cestujúci pred odletom splnili všetky vstupné podmienky jednotlivých krajín. Inak sa môže stať, že sa nedostanú na palubu lietadla. Upozornila na to hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Zuzana Drobová. V októbri letisko zaevidovalo takmer 80 cestujúcich, ktorým bol odmietnutý tzv. boarding.

Drobová priblížila, že najčastejšími dôvodmi odmietnutia boardingu boli chýbajúce PCR či antigénové testy, ale aj nevyplnenie elektronického formulára na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, tzv. PLF (Public Health Passenger Locator Form).

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci spĺňať pred vstupom do krajiny, má každá letecká spoločnosť uvedené na svojich stránkach a cestujúci pri kúpe letenky potvrdzuje, že súhlasí s prepravnými podmienkami danej leteckej spoločnosti. Do tých spadajú aj COVID opatrenia jednotlivých krajín. Cestujúci tiež majú povinnosť vyplniť elektronický formulár PLF zverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ako aj povinnosť registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica.

Podmienky sú na letiskách kontrolované pred odletom presne podľa nariadení krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenie prevádzkujú. Hovorkyňa podotkla, že v prípade, ak by letiská povinné dokumenty a tlačivá nekontrolovali, cestujúcim, ktorí by odleteli, môže byť po prílete miestnymi orgánmi odmietnutý vstup do krajiny. Následne môžu byť zadržaní a vrátení letecky späť do krajiny odletu. Kontrola vstupných požiadaviek jednotlivých krajín je preto aj pre letisko v Bratislave záväzná a musí dodržiavať postupy určené leteckou spoločnosťou. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta sa dajú overiť na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

"Bezpečnosť a ochrana zdravia cestujúcich sú pre nás absolútnou prioritou a robíme všetko preto, aby aj v tejto pandemickej dobe mohli z nášho letiska cestovať čo najviac komfortne. Mrzí nás, že sa denne stretávame so situáciami, kedy musí letiskový personál zamietnuť boarding cestujúcim s chýbajúcimi tlačivami a chceme takýmto prípadom predchádzať. Preto cestujúcim pripomíname, aby si vo vlastnom záujme sledovali podmienky vstupu do jednotlivých krajín, vyhli sa tak prípadným nepríjemnostiam a letecky sa dopravovali bezpečne a bezproblémovo," zdôraznil generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.

Základným pravidlom pre bezpečnosť cestujúcich zároveň zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom, a to v priestoroch letiska aj na palube lietadla. Letisko v Bratislave zároveň uprednostňuje bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny.