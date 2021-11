Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 45. týždni 2021:Moskva 9. novembra - Gazprom informoval, že začal plniť svoje zásobníky plynom určeným na predaj na európskom trhu. To by mohlo znížiť obavy z nedostatku plynu v Európe počas blížiacej sa zimy. Ruský koncern v tlačovom vyhlásení zverejnenom v utorok uviedol, že schválil plán týkajúci sa naplnenia podzemných zásobníkov počas novembra. Dodal, že plnenie sa už začalo.Luxemburg 10. novembra - Súd Európskej únie (EÚ) potvrdil pokutu vo výške 2,42 miliardy eur pre spoločnosť Google. Pokutu udelila v minulosti Európska komisia (EK) za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Podľa súdu Google uprednostňoval svoj porovnávač cien pred inými konkurenčnými službami. Americká spoločnosť sa ešte môže odvolať na Súdnom dvore EÚ.Washington 10. novembra - Inflácia v USA sa v októbri výrazne zrýchlila a bola najvyššia za viac než 30 rokov. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 6,2 % po 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol najprudší medziročný nárast spotrebiteľských cien od novembra 1990.Washington 10. novembra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. To signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA. Počet nových žiadostí o podporu sa v týždni skončenom 6. novembra na sezónne upravenej báze znížil o 4000 na 267.000 z revidovaných 271.000 (pôvodne 269.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce.Brusel 11. novembra - Európska ekonomika má v nasledujúcich rokoch aj napriek viacerým prekážkam výrazne rásť. Vyplýva to z jesenných prognóz, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK). Aktuálne predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu Európskej únie (EÚ) by mal v rokoch 2021 až 2023 dosiahnuť postupne 5 %, 4,3 % a 2,5 %. Podobná miera rastu sa očakáva aj v krajinách eurozóny, s pomalším tempom v roku 2023 - na úrovni 2,4 %.Brusel 11. novembra - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli odobrili novú legislatívu, ktorá s cieľom obmedziť daňové úniky prinúti nadnárodné spoločnosti verejne informovať o daniach zaplatených v každom členskom štáte EÚ.

Nová legislatíva ukladá nadnárodným spoločnostiam a ich dcérskym podnikom, ktorých ročné príjmy prevyšujú sumu 750 miliónov eur a ktoré pôsobia vo viac než jednej krajine EÚ, povinnosť informovať o daniach zaplatených v jednotlivých členských štátoch Únie. Tieto informácie budú musieť byť prostredníctvom spoločného vzoru a v strojovo čitateľnom formáte zverejnené aj na internete.Londýn 12. novembra - Najnovšie kolo rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ), zamerané na vyriešenie sporu o obchode v Severnom Írsku po brexite, sa v piatok skončilo bez dohody. Informovala o tom vláda v Londýne. Britská vláda uviedla, že medzi oboma stranami pretrvávajú "značné rozdiely" v názoroch. Dodala však, že tímy sa opäť stretnú na "intenzívnejších rozhovoroch" v Bruseli na budúci týždeň.