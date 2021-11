Klimatické zmeny ovplyvňujú aj firmy. Hrozia im súdne spory, či horšie financovanie

Zdroj: CMS

Klimatické zmeny predstavujú priame a rastúce riziko pre firmy. Od spoločností sa vyžaduje vyššia miera zodpovednosti za vnímanie týchto nových rizík. Mali by sa preto zamerať na ich hodnotenie a na stratégie, pomocou ktorých sa im vedia vyhnúť.

„Keďže svet upriamuje svoju pozornosť na agendu zmierňovania zmeny klímy, podniky musia pochopiť a kvantifikovať riziká, ktorým čelia. Zároveň musia mať jasné stratégie na zmiernenie ich vplyvu nielen preto, aby sa vyhli súdnym sporom a sankciám, ale aj preto, aby v niektorých odvetviach získali licenciu na svoju prevádzku, či konkurenčnú výhodu,“ hovorí Michal Huťan, partner a vedúci lokálneho tímu pre energetiku a infraštruktúru CMS Slovensko. Najnovšia správa CMS zdôrazňuje tri kľúčové typy rizík. Prvým je skutočnosť, že finančné inštitúcie zohľadňujú zodpovednosť korporácií pri riešení klimatických zmien. Druhým je riziko vyplývajúce z podávania správ o vplyve ich podnikania na klímu a tretím je riziko súdnych sporov, ktoré súvisia so zmenou klímy.

Finančné inštitúcie zaujímajú klimatické riziká ich klientov

Podniky čelia nielen fyzickým rizikám a rizikám spojených so zmenou klímy, ale aj regulačným tlakom a tlakom zo strany investorov. V dôsledku toho, ako sa uvádza v správe CMS, banky a investori rýchlo začleňujú zmenu klímy do svojich úverových a investičných rozhodnutí, pričom hodnotia klimatické riziká spoločností a plány dekarbonizácie. „Inak povedané, banky s menšou pravdepodobnosťou požičiavajú spoločnostiam, ktoré môžu svojou činnosťou negatívne prispieť ku klimatickej zmene,“ hovorí Michal Huťan. V budúcnosti môžeme očakávať ďalšiu spoluprácu medzi bankami a investormi na jednej strane a ich klientami na strane druhej. Výsledkom bude zvýšená kontrola plánov prechodu na bezuhlíkovú spoločnosť, ako aj dôsledná kontrola firemného výkazníctva.

Rastúce finančné riziká a súdne spory na vzostupe

Ako vyplýva z najnovšej správy CMS, firmy, ktoré sa rozhodnú neriešiť klimatickú zmenu alebo nebudú v tejto súvislosti dostatočne rýchlo konať, budú čeliť materiálnym i finančným stratám. Centrálne banky, regulačné orgány a tvorcovia politík uznávajú, že zmena klímy je zdrojom rizika finančnej stability a preto reagovali prijatím rôznych noriem, novou reguláciou i legislatívou.

Čoraz častejšie vznikajú súdne spory, ktorých účastníkmi sú holdingové spoločnosti zodpovedné za škody na životnom prostredí alebo ktoré neurobili vo svojom podnikateľskom správaní dostatočné opatrenia súvisiace so zmenou klímy. Finančné inštitúcie by mali monitorovať medzinárodný regulačný vývoj a včas identifikovať problémy s dodržiavaním nových predpisov. Firmy by si zas mali dôkladne riadiť nielen svoje reputačné a právne riziká, ale aj riziká vyplývajúce z klimatických zmien.





Súdne spory týkajúce sa zmeny klímy sa stávajú väčším rizikom, pričom mimovládne organizácie a jednotlivci sa čoraz viac obracajú na súdy. Správa o klimatickom riziku sa zameriava na dve kľúčové kategórie súdnych sporov. „Prvou sú žaloby zamerané na ochranu ľudských práv a súdne preskúmania podané mimovládnymi organizáciami či environmentálnymi skupinami. Druhou skupinou sú žaloby o náhradu škody za poškodenie životného prostredia,“ vysvetľuje Michal Huťan. Klimatické spory sú tak priamym a rastúcim rizikom pre firmy. Pre firmy je vhodné, aby si tieto riziká rozumne a aktívne riadili prostredníctvom stratégií vyhýbania sa sporom a mali pripravené rýchle a efektívne riešenia vzniknutých nárokov. Spoločnosti preto potrebujú rozsiahle medzinárodné hodnotenia rizík a proces krízového manažmentu, aby mohli prípadné skupinové žaloby riešiť už v počiatočnom štádiu.

Meranie a vykazovanie vplyvov klimatických zmien

Správa CMS o klimatických rizikách jasne ukazuje, že základným nástrojom pri ich riešení sú informácie. Tie zahŕňajú kvantifikovateľné údaje o potenciálnych priamych vplyvoch zmeny klímy na sektory a podniky, ako aj konzistentné, porovnateľné a spoľahlivé informácie o samotných spoločnostiach. Spoločnosti už dnes vydávajú svoje správy merajúce ich vplyv na klímu, ale pri ich tvorbe využívajú množstvo rôznych štandardov. Investorom sa tak sťažuje možnosť porovnávania výkonnosti a činnosti firiem v rámci jedného odvetvia.

„Klimatické riziká sa stali neoddeliteľnou súčasťou obchodného plánovania. Spoločnosti preto potrebujú v súvislosti s týmito rizikami väčšiu istotu, ktorá môže vyjsť len z jasných vyhlásení vlád a medzivládnych inštitúcií,“ uzatvára Michal Huťan.