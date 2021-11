Akciám sa darí, dôvod na ich prepad zatiaľ nie je. Týždeň vo svete

Zdroj: across

S Nemcami sme na jednej lodi

Európska komisia včera aktualizovala ekonomickú prognózu z jari a zlepšila výhľad rastu ekonomiky EÚ pre tento rok na 5 % (vs. jarných 4,3 %). Očakávania rastu pre rok 2022 boli iba mierne upravené na 4,3 % z predchádzajúceho odhadu 4,4 %. Pre Nemecko však v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov značne zhoršila prognózu rastu na 2,7 % z 3,4 % na rok 2021. To isté platí aj pre Slovensko, kde komisia očakáva rast na úrovni 3,8 %, pričom na jar predpokladala 4,8-percentnú dynamiku zvyšovania. V roku 2022 by Slovenská republika mala rásť tempom 5,3 %. Nezamestnanosť by sa v budúcom roku mohla znížiť z 6,8 % na 6,4 %. Inflácia by však mala dosahovať 4,3 %. Očakáva sa však, že narušenie dodávateľského reťazca a oživenie infekcií COVID-19 v krátkodobom horizonte spomalia zotavenie, než sa rast od roku 2022 opäť zrýchli, a to aj vďaka verejným investíciám financovaným z Nástroja obnovy. Predpokladá sa, že inflácia v rokoch 2021 a 2022 prudko vzrastie v dôsledku kombinácie prekážok na strane ponuky a silného dopytu, ale následne by sa mala spomaliť.





Výsledková sezóna vrcholí

Firmy už tradične po skončení kvartálu reportujú svoje štvrťročné výsledky. Dáta sú pozorne sledované investormi, pretože ak firmy prekonali očakávania ziskovosti alebo predajov, je to dôvod na radosť. V takom prípade sa firmám darí a otvára sa priestor na budúci rast akcií. Výsledková sezóna v USA za tretí kvartál dopadla vo všeobecnosti dobre. Ziskovosť jednotlivých sektorov bola v priemere o 10 % lepšia ako sa pôvodne očakávalo. Výsledky už odreportovalo 456 firiem z 500, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500. Najviac sa darilo finančnému, energetickému a zdravotníckemu sektoru. Výsledky ziskovosti prekonávali od 12 do 15 %. Globálne akciové trhy od začiatku roka stúpli zhruba o 20 %. Ak to aj očistíme o päťpercentnú infláciu, akcie zarobili investorom 15 %, čo je nad dlhodobým priemerom 6 – 8 %. Dynamika rastu je tak aj vďaka veľkej likvidite na trhu nadpriemerná. Na obzore zatiaľ nevidíme búrku, ktorá by mala zraziť akcie výrazne nadol







Týždeň bohatý na dáta

Nový týždeň prinesie výsledky čínskej priemyselnej produkcie, ktorá ukáže, ako silno spomaľuje ekonomika červeného draka. V utorok budú zverejnené mesačné maloobchodné tržby z USA, ktoré sa očakávajú s rastom na úrovni 0,7 %. V stredu makroekonomické výsledky doplní európska inflácia s predpokladaným zvýšením na 4,1 %. V prípade, že čísla budú nad touto hladinou, signalizovalo by to rýchlejšie uťahovanie stimulov zo strany ECB.