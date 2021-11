Poslanci schválili stotisícovú finančnú injekciu mestskému akvaparku

dnes 10:46 -

Dolnokubínski mestskí poslanci v tomto týždni schválili zvýšenie vlastného imania mestskej obchodnej spoločnosti AQUA Kubín o 100.000 eur. Finančné prostriedky budú využité na krytie prevádzkových nákladov počas uzavretia prevádzky. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie bol mestský akvapark v Dolnom Kubíne otvorený tento rok len štyri mesiace, a aj to s rôznymi obmedzeniami. To viedlo k poklesu tržieb a následnému vykázaniu straty na hospodárskom výsledku. "Covidová situácia zapríčinila, že akvapark na svoju záchranu použil už všetky svoje rezervné zdroje. To znamená, že vyčerpal všetky svoje úspory a aj štátnu pomoc, ktorá bola schválená. Bohužiaľ sa ukazuje ako nedostatočná. Preto bolo nevyhnutné schváliť finančnú pomoc na udržanie chodu akvaparku," povedal primátor mesta Ján Prílepok.

V súčasnosti je prevádzka opätovne zatvorená, čo je od začiatku pandémie už tretíkrát. "Keďže bol okres Dolný Kubín od 27. septembra v červenej farbe a následne prešiel do bordovej, tak nám schválené protipandemické pravidlá povoľovali v červenej návštevnosť maximálne desať očkovaných ľudí, čo je pre našu spoločnosť nerentabilné," vysvetlil konateľ spoločnosti Stanislav Vilček.

Podľa Vilčeka sa akvapark nedá úplne zastaviť, keďže by to malo nielen veľký finančný dosah na opätovné spustenie prevádzky, ale jeho vypnutie by sa podpísalo aj na funkčnosti zariadení. "V prípade úplného zatvorenia prevádzky, odstavenia strojov a vypustenia vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu technológií. Taktiež by mohlo prísť k usadeniu baktérií a rias. Škody by v tomto prípade boli nielen finančné, ale bolo by veľmi náročné to vrátiť do pôvodného stavu," ozrejmil.

Napriek tomu, že akvapark funguje v úspornom režime, nie je možné, aby boli náklady na prevádzku nulové. Poslanci schválili prvú finančnú injekciu ešte vo februári tohto roka. Dokopy tak do akvaparku naliali už 250.000 eur. "Situácia sa podľa analýz nezlepší ani v budúcom roku. Budeme musieť spoločne hľadať riešenia, ako vysoké straty postupne znižovať," objasnil primátor mesta.