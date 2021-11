Zamestnávatelia odmietajú testovanie a kontrolu zamestnancov na vlastné náklady

dnes 14:01 -

Zamestnávatelia vnímajú vážnosť situácie v tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19, plánované zmeny, ktoré v stredu (10. 11.) schválila vláda, v nich však vyvolávajú obavy. Podnikatelia nesúhlasia s prenesením nákladov na testovanie zamestnancov na zamestnávateľov a žiadajú aj refundáciu nákladov na prípadné povinné kontroly COVID passov. Vyplýva to z reakcií zamestnávateľských zväzov oslovených TASR na zmenu legislatívy, ktorú v stredu schválila vláda.

"Nepodporujeme povinné testovanie. Myslíme si, že štát musí dostatočne premyslieť, ako to vyriešiť a ako to zaplatiť," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Najmä malé a stredné podniky by podľa Lelovského mali problémy so zabezpečením a financovaním testovania. RÚZ očakáva, že štát pokryje náklady firiem aj v prípade povinnej kontroly dokladov svojich zamestnancov o očkovaní, testovaní alebo o prekonaní choroby. "Chápeme, že je situácia zložitá, na druhej strane, ak by som mal vykonávať akúkoľvek dodatočnú činnosť vo svojej firme, ktorú nariadi štát, musí to zaplatiť," dodal Lelovský.

Tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová pripomenula, že mnohé firmy si uvedomujú vážnosť situácie, a preto v rámci svojich možností už teraz prostredníctvom interných kampaní presviedčajú zamestnancov o výhodách očkovania. "Mnohí zamestnávatelia robia svojou angažovanosťou službu celej spoločnosti, očakávali by sme preto výraznejšiu podporu firiem, namiesto toho sa im náklady budú ešte aj zvyšovať, s čím absolútne nesúhlasíme," zdôraznila Filová.

Zdroje mnohých spoločností sú podľa hovorkyne pandémiou vyčerpané nielen finančne, ale aj personálne a prenášať zodpovednosť na zamestnávateľov bez akejkoľvek kompenzácie nákladov považuje AZZZ za neadekvátne. Do schválenia legislatívy parlamentom je možné niektoré rozpory a nejasnosti riešiť rokovaním. AZZZ očakáva, že bližšie detaily sa budú riešiť už aj za účasti zamestnávateľov.

Rokovať s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (obaja OĽANO) o zmenách, ktoré zákon prinesie, plánuje ešte vo štvrtok Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Podľa generálneho sekretára APZD Andreja Lasza zákon načrtol základný rámec, ostáva však množstvom otvorených otázok, ako napríklad o aký typ testov pôjde, kto by mal testovanie vykonávať alebo či bude dostatok testov v republike.

Prenesenie nákladov protipandemických opatrení na plecia zamestnávateľov odmietla aj Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), podľa ktorej môžu byť aktuálne návrhy vládneho kabinetu pre mnohé firmy likvidačné. „Za jednoznačne najúčinnejšie opatrenie v boji s pandémiou považujú podnikatelia očkovanie a dodržiavanie hygienických opatrení,“ uviedol výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj.

Združenie firiem s viac ako 500 zamestnancami Klub 500 zdôraznilo, že nútiť firmy, aby testovali svojich zamestnancov na nový koronavírus, nie je ničím iným ako zbavovaním sa zodpovednosti. Podľa výkonného riaditeľa klubu Tibora Gregora ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý je a má ostať v rukách štátu. Klub 500 preto vyzval vládu, aby opätovne zaviedla systém štátnych mobilných odberových miest, kde by mali obyvatelia dostupné bezplatné testovanie.