Mesto Žilina vstúpilo do projektu so Slovensko.Digital a klastrom ZA IT

Posilnenie kapacít na prípravu kvalitných projektov v oblasti informačných technológií (IT) a vytvorenie dobrých postupov na obstarávanie IT služieb očakáva mesto Žilina od projektu Slovensko.Digital ZA Transparentné regióny. Na pôde žilinskej radnice ho vo štvrtok predstavili zástupcovia mesta, klastra ZA IT a občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa podotkol, že aj vďaka partnerstvu so žilinským IT klastrom a Slovensko.Digital vie mesto pri definovaní požiadaviek, ako by mali vyzerať poskytované digitálne služby. "Aby boli presné, efektívne a aby sa investované financie neminuli na niečo, čo nebude použiteľné. Respektíve, čo by malo malú efektivitu. Ďalšie očakávanie je pomôcť verejnej správe. Pretože väčšie i menšie samosprávy bojujú s nepomerom kapacít medzi samosprávou a IT firmami. Ak dokážeme vytvoriť dobré postupy, tak ich budú môcť používať bezplatne ďalšie mestá a obce pri obstarávaní IT služieb," povedal Randa.

Podľa výkonného riaditeľa Slovensko.Digital Petra Kulicha sa pomerne často stáva, že projekty digitalizácie neadresujú potreby a požiadavky koncových používateľov. "Alebo pomerne často sa zabúda na sledovanie tzv. hodnoty za peniaze takýchto projektov. Aj z týchto dôvodov v rámci Slovensko.Digital už päť rokov realizujeme projekt Red Flags. Skúsenosti z hodnotenia veľkých štátnych IT projektov ukazujú, že na to, aby sa dali verejné investície hodnotiť, poukazovať na prípadné nedostatky a možnosti zlepšenia, je potrebné, aby najprv fungovali procesy otvorenosti a participácie. To je cieľom nášho pilotného projektu v Žiline," vysvetlil Kulich.

"IT firmy a ich komunita v žilinskom regióne majú záujem, aby digitálne služby samosprávy boli použiteľné a využívané obyvateľmi aj firmami. Aby sme ich mohli s radosťou používať. Ako IT klaster sme pripravení k tomu prispieť. Najmä našou odbornosťou a skúsenosťami z komerčných projektov pre našich zákazníkov po celom svete. A sme radi, že pri sebe môžeme mať skúseného partnera - Slovensko.Digital," podotkol viceprezident klastra ZA IT Vlastimil Kocián.