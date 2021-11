EP odobril smernicu obmedzujúcu daňové úniky nadnárodných spoločností

dnes 13:01 -

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli odobrili novú legislatívu, ktorá s cieľom obmedziť daňové úniky prinúti nadnárodné spoločnosti verejne informovať o daniach zaplatených v každom členskom štáte EÚ.

Parlament schválením smernice EÚ ukončil legislatívny proces poznačený päťročnou neochotou vlád časti členských štátov konať v tejto veci.

Nová legislatíva ukladá nadnárodným spoločnostiam a ich dcérskym podnikom, ktorých ročné príjmy prevyšujú sumu 750 miliónov eur a ktoré pôsobia vo viac než jednej krajine EÚ, povinnosť informovať o daniach zaplatených v jednotlivých členských štátoch Únie. Tieto informácie budú musieť byť prostredníctvom spoločného vzoru a v strojovo čitateľnom formáte zverejnené aj na internete.

Spoločnosťami poskytované údaje by sa na základe schválenej legislatívy, na ktorej znení sa europoslanci vopred dohodli so zástupcami členských štátov, mali rozčleniť na konkrétne položky, ako sú napríklad povaha aktivít spoločnosti, počet zamestnancov na plný úväzok, výška zisku alebo straty pred zdanením príjmov, suma akumulovanej a zaplatenej dane z príjmu, či akumulované výnosy. Tým sa uľahčí využívanie sprístupnených informácií a zvýši sa transparentnosť.

Povinnosť zverejňovať daňové informácie budú mať aj dcérske spoločnosti, alebo pobočky pod stanovenou hranicou príjmov, ak vznikne podozrenie, že ich jediným účelom je pomáhať materskej spoločnosti vyhýbať sa novým pravidlám o poskytovaní informácií.

Ustanovenia novej smernice umožňujú, aby boli nadnárodné spoločnosti od určitých požiadaviek týkajúcich sa poskytovania informácií dočasne oslobodené. Takéto možnosti sú však striktne obmedzené.

Na základe schválenej smernice by sa správy zamerané na daňovú transparentnosť mali venovať aj krajinám za hranicami EÚ, ktoré sa nachádzajú na zozname Únie, obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie - ide o krajiny na tzv. čiernom a sivom zozname EÚ.

Nové pravidlá umožnia odhaľovanie daňových príjmov, ktoré skončili v daňových rajoch, hoci poslanci požadovali prísnejšie ustanovenia zamerané na boj proti presunu ziskov do daňových rajov mimo EÚ.

V uznesení z januára 2021 EP upozornil, že šesť z 20, respektíve dva zo šiestich najväčších daňových rajov sa nachádzajú na území EÚ. Približne 80 % presunutých ziskov v EÚ smeruje práve do daňových rajov v Únii.

Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom 18 mesiacov na jej transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva. To znamená, že podniky budú musieť splniť prvé ustanovenia smernice do polovice roka 2024.

Nové pravidlá sa o štyri roky prehodnotia a v prípade potreby predĺžia.