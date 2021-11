Ekonomické ukazovatele pre meniaci sa svet: Čo meria HDP a čo merať nedokáže

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:32 -

Štatistické úrady prostredníctvom národných účtov ponúkajú meranie hrubého domáceho produktu. Na Slovensku má túto kompetenciu Štatistický úrad Slovenskej republiky. HDP meria trhovú hodnotu v peňažných jednotkách (eurách, dolároch, jenoch atď.) produkcie všetkých finálnych tovarov a služieb realizovaných domácimi a zahraničnými výrobnými jednotkami v rámci krajiny. Počíta sa v určitom časovom období (štvrťrok, rok).



Aké informácie HDP poskytuje?

Hodnota HDP nám hovorí o veľkosti ekonomiky. Miera variácie HDP ukazuje ekonomický rast alebo pokles. Inými slovami, poskytuje nám informácie o hospodárskom cykle. Napríklad slovenská ekonomika poklesla za rok 2020 o 4,4 %.



HDP nám umožňuje uviesť do kontextu iné ekonomické veličiny. Napríklad či je verejný dlh vysoký. Ak napríklad porovnáme španielsky dlh (1 345 800 miliónov eur) a nemecký (2 314 333 miliónov eur), tak nemecký dlh je v absolútnom vyjadrení vyšší, ale znamená to pre Nemecko naliehavejší problém ako pre Španielsko? V tomto prípade je dôležitá veľkosť ekonomiky. Dlh v Nemecku predstavuje 69,7 % HDP v porovnaní so 122,8 % v Španielsku.



Čo HDP nemeria?

HDP nezahŕňa externality, ani ekonomické aktivity neformálneho trhu (napríklad službu poskytnutú a zaplatenú bez faktúry), ani neplatenú prácu (často spojenú so starostlivosťou o domácnosť), ani vlastnú spotrebu (v prípade, že si dopestujem v záhrade). To všetko je však aj súčasťou ekonomickej aktivity krajiny. HDP tiež nezahŕňa rozdelenie bohatstva, ani meranie sociálnej a environmentálnej spravodlivosti.



Od roku 2014, podľa usmernení Eurostatu, sa má do HDP zahŕňať aj šedá ekonomika, odhady nezákonných činností, ako sú hazardné hry, pašovanie, prostitúcia alebo obchodovanie s drogami.







Jeho pokročilá metodológia umožňuje vedieť, ako sa ekonomika správa bez veľkého oneskorenia. Koncom januára je k dispozícii náhľad na HDP za posledný štvrťrok predchádzajúceho roka a v septembri sú zverejnené štatistiky vývoja ekonomiky v predchádzajúcom roku.



Na druhej strane sa HDP stal referenčnou premennou v medzinárodných porovnaniach z dôvodu veľkej metodologickej podobnosti v spôsobe jeho výpočtu.

Ale HDP je dobré na to, na čo je. Netreba robiť chybu v tom, že sa budú extrapolovať závery, ktoré sa nedajú vyvodiť. HDP nemeria premenné, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, blaho ľudí alebo ich vzťah k planéte. Preto je potrebné zvážiť ďalšie ukazovatele, ktoré merajú to, čo HDP merať nedokáže.

Po finančnej kríze v rokoch 2008 – 2009 vzrástli tlaky na prehodnotenie HDP pri meraní ekonomiky. V tom istom roku 2008 bola vytvorená Komisia pre meranie hospodárskeho rozvoja a sociálneho pokroku, ktorú viedli ekonómovia Joseph Stiglitz, Amartya Sen a Jean-Paul Fitoussi. Potom je tu Agenda 2030 a stanovenie ukazovateľov pre meranie každého z cieľov udržateľného rozvoja. Rozvojové ciele s týmito obavami by mali merať niečo viac než len hospodársky rast. V Európe sa pracuje na viacrozmernom ukazovateli na meranie kvality života, ktorý sústreďuje všetky tieto myšlienky.



Ako meriame rozvoj a nerovnosť?

HDP, podobne ako príjem na obyvateľa, uľahčuje pozorovanie akumulácie bohatstva v populácii. Neposkytuje však informácie o rozdelení tohto bohatstva. Tento ukazovateľ je potrebné doplniť mierami rovnosti, akými sú Giniho index, koeficient 80/20 a výpočty absolútnej a relatívnej chudoby.







Index ľudského rozvoja (HDI) Rozvojového programu OSN (UNDP) dopĺňa zvyšok ukazovateľov, zahŕňa zdravotné a vzdelávacie premenné obyvateľstva do príjmu na obyvateľa. Preto smeruje k meraniu a koncepcii rozvoja a nielen ekonomického rastu. Má však aj kritikov, napríklad z dôvodu že robí problém nerovnosti neviditeľným. Preto sa vypočíta HDI upravený o nerovnosť. Podobne existujú aj iné variácie, ktoré zohľadňujú vývoj z rodovej perspektívy, vplyv pohlavia na nerovnosť alebo multidimenzionálnu chudobu.



Ďalším dôležitým problémom, na ktorý HDP zabúda, je environmentálna udržateľnosť. Od roku 2020 HDI zahŕňa do merania emisie a ekologickú stopu.



Existuje široký repertoár ukazovateľov, ktoré nám umožňujú meranie rozvoja a ktoré dopĺňajú víziu danú HDP. Medzi nimi nájdeme index sociálneho pokroku, Happy Planet index alebo index pre lepší život OECD či mnoho ďalších.



Za nedostatkami v HDP stoja teoretické referencie, na ktorých je postavené meranie ekonomiky. Prevládajúca ortodoxia v posledných desaťročiach ignorovala, že rast a rozvoj nie sú synonymá. Rozvoj zahŕňa aspekty ľudského, sociálneho a environmentálneho blahobytu.

Hodnota HDP, ako bežnej metriky, je nepopierateľná. Štrukturálne zmeny ekonomiky a spoločnosti v priebehu času sú však čoraz zložitejšie. Z tohto dôvodu musí analýza ekonomických procesov vychádzať zo súboru ukazovateľov, ktoré zahŕňajú sociálne a environmentálne aspekty.



V súčasnosti sa zdá byť vzdialené dosiahnutie medzinárodného konsenzu o zloženom ukazovateli, ktorý by zahŕňal premenné podľa kritérií cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ale nie je to nemožné. V tomto zmysle sú prínosom nové ukazovatele kvality života, ako aj HDI v jeho vylepšených verziách. Zodpovednosťou ekonómov je poskytnúť im väčšie využitie a šírenie v ich rôznych verziách.