Mesto Tlmače chce urýchliť riešenie dopravy až po Kalnú nad Hronom

Mesto Tlmače hľadá riešenie dopravnej situácie na cestnom uzle I/76 a II/564 až po cestu I/51 na úseku od Hronského Beňadika po Kalnú nad Hronom. Problémy súvisiace s rekonštrukciou celého úseku boli v stredu hlavnou témou stretnutia primátora mesta Tlmače Miroslava Kupčiho a starostov dotknutých obcí so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušanom Veličom.

„Táto situácia sa dotýka dvoch krajov, Nitrianskeho a Banskobystrického. Ako veľký problém vnímame najmä to, že samosprávne kraje spolu nekomunikujú. Slovenská správa ciest, stredoslovenský a južný región spolu nekomunikujú,“ povedal Kupči.

Banskobystrický kraj, na území ktorého sa nachádza úsek cesty od Hronského Beňadiku po Kozárovce, má už vypracovanú projektovú dokumentáciu a prisľúbenú investíciu na rekonštrukciu úseku. „My máme záujem, aby sa táto projektovú dokumentácia rozšírila aj na Nitriansky samosprávny kraj až po Kalnú nad Hronom. Bez ministerstva dopravy a Slovenskej správy ciest sa však nepohneme,“ skonštatoval Kupči.

Potvrdil, že problémom by sa mali zaoberať všetky dotknuté strany vrátane Ministerstva dopravy a výstavby SR, MIRRI, Slovenskej správy ciest a vyšších územných celkov na spoločnom stretnutí koncom novembra. „Zadali sme si medzi sebou úlohy, aby sme do stretnutia mali preverený skutkový stav. Tam si už budeme vedieť stanoviť, ako ďalej postupovať, akým spôsobom budeme riešiť dopravný uzol, ako kruhový objazd alebo križovatku so svetelnou signalizáciou, aké by boli finančné náklady a ako projekt financovať,“ uviedol primátor.

Mesto Tlmače vníma ako problém aj skutočnosť, že približne o rok a pol má byť odstavený most na ceste prvej triedy medzi Vrábľami a Levicami v Kalnej nad Hronom. „Podľa najnovších informácií sa nebude rekonštruovať, ale búrať. Obchádzka pôjde cez Tlmače, tam, kde dnes prechádza denne do 9000 áut, pôjde denne 12.000 áut. Už dnes tam vzniká lievik, situácia je vážna najmä v dopravnej špičke,“ tvrdí Kupči.

Riešenie dopravnej situácie v tomto úseku je v pláne až v roku 2038, cieľom samosprávy je urýchliť ju aspoň o desaťročie. „Vychádzajú výzvy na projektové dokumentácie, chceli by sme tieto prostriedky využiť a urýchliť výstavbu,“ skonštatoval primátor Tlmáč.