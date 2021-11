Čipová kríza zrazila prevádzkový zisk výrobcu pneumatík Continental o vyše 40 %

dnes 11:31 -

Nemecký výrobca pneumatík Continental oznámil za 3. štvrťrok pokles prevádzkového zisku o viac než 40 %. Dôvodom sú pokračujúce problémy v dodávkach polovodičov, ktoré obmedzili výrobu automobilov.

Continental v stredu uviedol, že za 3. štvrťrok zaznamenal upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) na úrovni 419 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 42,4 %. Výsledkom je upravená marža EBIT na úrovni 5,2 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavovala 8,4 %.

Zvlášť nepriaznivé výsledky vykázala divízia Automotive Technologies. V rámci nej zaznamenal Continental stratu pred úrokmi a daňami na úrovni 81,5 milióna eur. Naopak, gumárenská divízia Rubber Technologies zotrvala v zisku a napriek zvyšujúcim sa nákladom na energie a logistiku oznámila upravený EBIT na úrovni 496,5 milióna eur.

Konsolidované tržby dosiahli 8 miliárd eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka to znamená pokles o 7,4 %.

Čo sa týka prognózy na celý rok, Continental ju ponechal nezmenenú. To znamená, že naďalej počíta s konsolidovanými tržbami v rozmedzí od 32,5 miliardy do 33,5 miliardy eur a upravenou maržou EBIT od 5,2 do 5,6 %.